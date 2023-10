I contadini (e una contadina) cercano partner di città

Alla base c'è una forte ironia. Dunque, se avete voglia di catapultarvi in un modo lontano dal vostro (se vivete in città) o se volete prendere spunto per accasarvi (se vivete in campagna), ecco che sul canale Nove (piattaforma Warner Bros Discovery) torna in onda da lunedì alle 21,25 il docu-reality Il contadino cerca moglie. Un desiderio che tante persone che abitano in città accarezzano, trovare un posto più tranquillo in cui vivere, ma che pochi hanno il coraggio di realizzare. E, dunque, almeno per finta in tv lo si può assaporare. In questa edizione del reality condotto da Gabriele Corsi (nella foto) quattro contadini e una contadina single provenienti da varie parti d'Italia sono pronti a mettersi in gioco in cerca di un partner disposto a lasciare i ritmi frenetici della città. I cinque protagonisti sono Giulia, 29 anni di San Pietro ad Lacum, allevatrice di cavalli abruzzese; Davide, 28 anni di Buglio in Monte, un contadino montanaro che dedica la sua vita alle mucche e alla produzione dei formaggi; Filippo, 31 anni di Rosignano Marittimo; Roberto 45 anni di Quinzano D'Oglio, conosciuto da tutti come «il gigante buono»; e infine Gianluca, 28 anni di Nervesa della Battaglia che lavora nei suoi preziosi vitigni.

I cinque nelle prime puntate sceglieranno tra una rosa di papabili partner cittadini coloro che potranno fare la prova di resistenza familiare e ambientale nelle fattorie, per poi affrontare la convivenza con mucche, campi agricoli e contadini medesimi. Chissà se alla fine delle puntate si sarà formata qualche coppia in grado di resistere al tempo e ai trattori.