I dirigenti lombardi vanno a teatro per beneficenza

Erano oltre 1.500 i manager, provenienti da tutta la Lombardia, che si sono ritrovati al Teatro Nazionale per assistere alla «Febbre del Sabato Sera, Il musical» in occasione dell'evento natalizio di beneficenza organizzato da Manageritalia Lombardia. Ad accogliere gli ospiti e a ringraziarli per la partecipazione e la generosità a sostegno dell'iniziativa è stato il presidente Paolo Scarpa. «Rinnoviamo anche quest'anno - le sue parole - l'appuntamento con il musical e la solidarietà, entrato ormai nella tradizione della nostra comunità di manager e dirigenti lombardi. Un momento per ritrovarsi, rinnovare il nostro spirito d'appartenenza e di aggregazione verso i valori che contraddistinguono l'agire di Manageritalia. Soprattutto un importante momento di restituzione nei confronti della città che grazie alla magia del teatro e alle suggestioni della musica ci permette di sostenere le tante le associazioni del terzo settore che ogni giorno mettono al centro del proprio operato l'attenzione verso chi ha più bisogno vive un momento di difficoltà». Scarpa ha poi evidenziato come nel territorio lombardo nell'ultimo anno il numero dei dirigenti in servizio abbia segnato più 6.3%, portando a oltre 15mila i manager attivi nelle imprese del commercio e dei servizi, doppiando il più 3,6 per cento del dato nazionale e quello dell'industria ferma al più 1%. Nel contempo si è riscontrato anche un aumento del 5,3% degli associati a Manageritalia Lombardia che, ad oggi, conta 24.937 iscritti. Dati che dimostrano ancora una volta come il terziario e l'intero mondo dei servizi siano sempre più determinanti per lo sviluppo dell'economia della Regione e del Paese.

«Il territorio lombardo - ha detto l'assessore di Regione Lombarda Gianluca Comazzi - è un mosaico di realtà diverse, la cui varietà dipende sia da fattori culturali che dalla geografia fisica delle aree di cui è composto. Le associazioni come la vostra (così come chi amministra) devono puntare a rafforzare la loro presenza nei tanti comuni e nelle province della Lombardia, per attingere in maniera diretta dalle esperienze effettuate a livello locale. L'obiettivo è attuare un collegamento centro/periferia che favorisca l'elaborazione di nuove proposte d'intervento, costruendo un ponte tra la politica e il mondo delle piccole e medie imprese».

Manageritalia grazie alla serata sosterrà i progetti delle associazioni: ACeSM Amici dei Centri Sclerosi Multipla - Lilt Lega italiana per la lotta contro i tumori e Mission Bambini che con il progetto Casa Cuore di Bimbi si pone l'obiettivo di salvare la vita dei bambini gravemente cardiopatici che nascono nei Paesi più poveri del mondo, ad oggi 22.714 quelli curati.