I Giochi "rompono" il ghiaccio. Corsa contro il tempo per finire

Nel pomeriggio di ieri si è concluso lo "stress test" dei Giochi invernali con la semifinale di Coppa Italia di hockey su ghiaccio. L'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier fa il bilancio di come è andata all'Arena Santa Giulia a 25 giorni dall'apertura ufficiale delle Olimpiadi, che attendono 3.500 atleti da 93 Paesi per contendersi 198 medaglie in 16 discipline Olimpiche e sei sport Paralimpici. "Sono state per noi giornate molto importanti, non abbiamo mai nascosto la preoccupazione per questa venue e il test era importantissimo. Siamo soddisfatti, anche se ovviamente sappiamo che c'è ancora da fare sull'Arena in generale. Lavoreremo fino all'ultimo giorno prima dell'inizio della gara" spiega Varnier. La pista da ghiaccio ha riservato le sorprese amare dell'imprevisto, con il buco che si è aperto nel ghiaccio, e che ha costretto a interrompere la partita, ma che è stato subito ripristinato. "Queste giornate servivano per testare il campo di gara, che sicuramente è stato all'altezza" la conclusione dell'ad. "Abbiamo portato le varie delegazioni a fare un giro dell'arena, spogliatoi compresi: non è sempre semplice soddisfare le aspettative, ma questa volta lo sono tutti. Vanno a casa felici" parola del presidente della Federazione internazionale di hockey, Luc Tardif.

Il torneo maschile su ghiaccio si terrà dall'11 al 22 febbraio all'Arena da 15mila posti, ridotti a 11.800 per i Giochi, e quello femminile dal 5 al 19 presso la Milano Rho Ice Hockey Arena (4mila posti nei padiglioni 22 e 24) ultimata a dicembre e "testata" con il Campionato Mondiale under 20 che rimarrà in eredità a Milano come un nuovo spazio per concerti o per grandi eventi.

Per quanto riguarda l'Arena però gli operai, 2mila circa, che si sono dovuti fermare nel week end, lavorano giorno e notte senza sosta per completare ciò che manca: gli spalti nei settori B1-B4 e B16-B20, le suite per l'ospitalità, gli ascensori, gli spogliatori e le scalinate interne. Anche all'esterno c'è ancora molto da fare: a partire dal Podium, il parcheggio multipiano, che non è finito e che non sarà pronto per l'evento. "Il parcheggio per noi non è rilevante perché non è mai stato previsto e non è mai previsto durante i giochi che le persone arrivino con la propria auto - spiega Varnier - Noi diciamo a tutti gli spettatori di venire con i mezzi". Per la family olimpica, ovvero atleti e accompagnatori - il discorso è a parte perchè hanno un servizio di trasporto dedicato.

Così se le strade tutt'attorno sono state asfaltate, non è stata prolungata la Paullese nè lo svincolo della Tangenziale est come promesso. Così se funziona molto bene - come testato in questo week end - il servizio di navette da Rogoredo, non è stata realizzata la linea del tram 13 che avrebbe dovuto attraversare il quartiere di Santa Giulia e rimanere in eredità.

Il Villaggio olimpico allo Scalo Romana che ospiterà 1.700 atleti, è stato consegnato da Coima a metà ottobre per l'allestimento delle stanze dgl atleti e sarà convertito alla velocità della luce - quattro mesi - in uno studentato universitario. "Non dite che ancora non è stato vestito per i Giochi perchè in quetso caso è troppo presto: lo faremo sotto data", assicura Varnier. La polemca in questo caso verte sui costi con cui verranno affittate le stanze: 450 euro per un posto in doppia.

Ma sia l'Arena che il villaggio sono attualmente cattedrali nel deserto: tutto intorno ancora terra e buche.

Sul fronte Duomo dovrebbero essere iniziati gli allestimenti, mentre è in via di costruzione la struttura per i broadcaster. Pronto il superstore con i gadget olimpici, fondamentale per il bilancio dell'evento.