I progetti per edificare una cultura sostenibile

In quella che un tempo era un'acciaieria e oggi è un vivace museo, il Mudec Museo delle Culture, che custodisce le collezioni extraeuropee della città di Milano e dove si susseguono mostre (da non perdere quella su Niki de Saint Phalle, la prima mai dedicata in Italia all'artista francese), lunedì sera si è tenuto il convegno «Cultura e sostenibilità nell'ambiente costruito», organizzato da Natuna, leader nella fornitura di servizi a elevato contenuto tecnologico e qualitativo nel complesso mondo della gestione dei patrimoni immobiliari, in ambito sia pubblico sia privato. In una vivace tavola rotonda moderata da Marco Mari insieme a Luigi Cavallari che di Natuna è Ceo, si sono confrontati vari esperti.

L'edilizia sostenibile in Italia sta vivendo un fecondo periodo: con oltre 20 milioni di metri quadrati di edifici certificati o in fase di certificazione in conformità ai protocolli energetico-ambientali rating system, siamo al secondo posto in Europa. Lo ha ribadito il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando l'avviata mappatura completa del costruito per favorire gli interventi futuri nel segno di riqualificazioni attente alla storia degli edifici: «Non servono bonus a tempo - ha detto - ma un quadro duraturo per progettare». Che poi è ciò che chiede l'Europa con il Green Deal: «Su questo settore - ha commentato l'esperto Carlo Zaghi - l'Italia può vantare due eccellenze. La prima è l'esistenza di un piano nazionale per gli edifici pubblici sostenibili, la seconda sono le certificazioni ambientali». Proprio la scelta di introdurre nell'edilizia pubblica stringenti criteri di sostenibilità ha stimolato l'iniziativa privata a fare sempre meglio, come ha testimoniato Franco Cotana, ad di RSE. Innovazione non è sinonimo di distruzione: la via italiana alla sostenibilità, ha ribadito Federico Silvestri, ad di Sole24OreCultura, passa per la cultura.

Sono intervenuti anche Emanuele Ferraloro, vicepresidente nazionale di Federcostruzioni, Giovani Grifa, di Cushman&Wakefield, Francesco Rovere, di AXA Investment Managers, Raffaella Moro, ad di REair, e Bruno Villois, docente della Bocconi.