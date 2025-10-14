Stadio, Sala vede Foster e Manica

Manca ancora la firma del rogito, entro fine mese Milan e Inter acquisteranno formalmente dal Comune il Meazza e le aree intorno per realizzare il nuovo stadio ma intanto il presidente rossonero Paolo Scaroni con David Castelblanco in rappresentanza della proprietà Redbird e una delegazione dell'Inter e del fondo Oaktree hanno accompagnato a Palazzo Marino dal sindaco Sala i progettisti del nuovo San Siro. L'archistar lord Norman Foster e David Manica sono rimasti e i rappresentanti dei club sono rimasti per un saluto di circa mezz'ora. "Siamo grati al Sindaco per l'accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l'iter possa finalizzarsi, è stata un'occasione per condividere lo spirito e l'ambizione che ispirano il progetto - è la nota congiunta -- Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e studio Manica l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo". Sarà uno stadio da 71.500 posti, nelle scorse settimane i club avevano anticipato che il progetto si ispirerà a due maxi anelli inclinati.

E questa mattina (alle ore 11,15) Norman Foster parteciperà a "Next Design Perspectives 2025"

promosso da Altagamma in Triennale. L'archistar sarà protagonista di una conversazione su "Linguaggio, longevità, legacy" con il curatore Marco Sammicheli e il presidente della Fondazione Triennale e architetto Stefano Boeri.