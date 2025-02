I vigili fermano Mercedes sospetta. Simba e Baby Gang al Comando

Ascolta ora 00:00 00:00

Una Mercedes con i vetri oscurati, sospetta per questo, e a bordo un carico di trapper con un bel po' di guai con la giustizia. Ieri intorno alle 17.30 in viale Corsica una pattuglia di motociclisti del Radiomobile della polizia locale ha bloccato una Classe G V8. Gli occupanti erano noti, sia per essere famosi tra i giovanissimi sia per essere coinvolti in alcuni processi a loro carico.

Si tratta di Simba La Rue, che era alla guida. Poi Baby Gang, più altre due persone. Entrambi i trapper, di 22 e 23 anni, amici fra loro, hanno scalato le classifiche. In particolare Baby Ganga ha milioni di follower sui social. Simba, che non aveva documenti, né la patente di guida con sé, è stato portato al Comando per gli accertamenti e gli altri tre lo hanno accompagnato spontaneamente. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno a lungo svolto verifiche sui ragazzi, anche alla luce dei loro precedenti.

Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, meno di un mese fa si è visto confermare dalla Cassazione la condanna a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per lesioni e rapina per una spedizione punitiva nel contesto di una faida con una gang rivale, quella di Baby Touché. Simba, tra l'altro, nel giugno 2022 aveva subito un agguato ed era stato ferito gravemente a coltellate a una gamba in provincia di Bergamo, come vendetta proprio da un gruppo di amici di Touché. Per lui, altri guai in vista: nel bagagliaio è stato trovato un etto e mezzo di hashish, oltre alla dose che aveva addosso. Immediata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, ha in corso anche lui alcuni procedimenti penali. Lo scorso ottobre i giudici gli hanno applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, ritenendolo «socialmente pericoloso».

Misura che prevede, tra le altre cose, che non possa uscire di casa tra le 22 e le 7, salvo impegni di lavoro come i concerti. A dicembre è stato denunciato per violazione degli obblighi e delle prescrizioni perché sorpreso nella notte alla guida della sua Lamborghini.