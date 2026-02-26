La Biblioteca sport dedicata a Mura

È stata inaugurata la prima Biblioteca dello Sport di Milano in via Confalonieri 3 nel quartiere Isola ed è dedicata a Gianni Mura. È uno spazio pensato per raccontare lo sport attraverso un linguaggio culturale, sociale e civile. Un luogo che nasce nel segno della memoria del grande giornalista, ma con uno sguardo rivolto al futuro e alla partecipazione della città.

Sono 2173 i volumi già catalogati e disponibili, una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e destinata ad arricchirsi nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. Cittadini, associazioni e appassionati potranno prendere parte attiva alla vita della Biblioteca con proposte e iniziative, contribuendo a renderla uno spazio sempre più vivo e partecipato. È possibile sostenere le attività anche con la sottoscrizione della tessera annuale di 10 euro, direttamente in sede.

La Biblioteca entrerà a far parte del sistema bibliotecario e sarà aperta ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13. È pensata come un luogo da vivere nel quotidiano per leggere, studiare, incontrarsi e confrontarsi sui temi dello sport e della società. Lo spazio è stato ricavato da uno degli spazi del Comune assegnati attraverso il programma di bandi "Sefémm", attivati dal 2022 e dedicati ad associazioni ed enti no profit. La sua nascita si inserisce nel percorso di "Altropallone", l'associazione che da quasi trent'anni, anche attraverso l'omonimo Premio, promuove lo sport e il gioco come strumenti di inclusione, crescita sociale e contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

"Questa Biblioteca è un regalo per Milano. Volevamo uno spazio semplice e vivo, dove lo sport non fosse solo risultato o cronaca ma racconto, memoria, confronto. Tenere viva la memoria di Gianni significa anche custodirne gli insegnamenti, il suo sguardo curioso, l'attenzione alle persone prima che ai campioni.

Il modo migliore per ricordarlo è continuare a fare quello che lui faceva, usare lo sport per capire il mondo" ha dichiarato Paolo Maggioni, ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura e conduttore de La Domenica Sportiva.