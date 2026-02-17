Industria e Giochi fanno crescere il Pil. E Milano accelera

Il lato economico di Milano promette bene. Gli imprenditori prevedono un Pil +1,7% nel 2026, merito delle Olimpiadi, non c'è dubbio. Ma anche del turismo che continua a crescere (8,7 milioni gli arrivi) e degli studenti stranieri che scelgono le nostre università (a quota 20mila). Tengono gli investimenti nel settore immobiliare (3,2 miliardi). In calo invece gli investimenti sull'estero per acquisire nuovi talenti e migliorare l'innovazione. Sono diminuiti anche gli studenti italiani (215mila).

È quanto emerge dallo studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners e presentato ieri alla quinta edizione di "Your Next Milano", a Casa Italia in Triennale. È il rapporto annuale che Assolombarda dedica alla città evidenziando punti di forza e debolezze, per alimentare un confronto.

L'intento è quello di assecondare la spinta delle Olimpiadi, di far tesoro delle "nuove competenze e della capacità organizzativa" e di trasformarla in "un nuovo ciclo di crescita" si augurano i vertici di Assolombarda. "Milano sta vivendo una fase positiva: il Pil torna a crescere in maniera sostenuta con un +1,7% stimato nel 2026, i grandi eventi rafforzano la visibilità internazionale della città e il turismo continua a espandersi ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda -. Sono segnali incoraggianti che dimostrano la capacità di Milano di attrarre e generare valore. Oggi il capoluogo è percepito come città di eventi, commercio e turismo: elementi sicuramente centrali nella crescita del territorio. Ma va valorizzato anche lo spirito produttivo che ha sempre caratterizzato l'identità di Milano come fabbrica di futuro', la città ha una storica vocazione industriale e manifatturiera che ne ha determinato il successo. Importante anche attrarre talenti e investimenti".

DOVE MIGLIORARE

L'instabilità geopolitica e l'incertezza economica hanno contribuito a rallentare gli investimenti esteri, in calo in tutte le città analizzate da Assolombarda soprattutto in Europa (con l'eccezione di Barcellona). Guardando agli studenti, nell'anno accademico 2024-2025 è emerso un divario sul totale dei 236mila iscritti. Gli studenti italiani sono scesi 215mila (-0,7% rispetto all'anno precedente, in calo per il secondo anno consecutivo), mentre gli internazionali sono saliti a 20mila, mantenendo stabile il totale complessivo. La diminuzione degli studenti italiani induce a riflettere su temi come la qualità della vita, l'accessibilità economica e l'offerta abitativa.

I PRESENTI

Oltre al sindaco Giuseppe Sala (che ha ribadito che a Milano "non manca lo spirito olimpico: lo dice chi vive a Roma"), al governatore Attilio Fontana e ai vertici di Assolombarda sono intervenuti: Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato; Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco con la testimonianza "La voce di Expo 2015"; Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera; Ezio Indiani, General Manager Hotel Principe di Savoia; Giuseppe Marotta, Presidente FC Internazionale Milano; Maria Porro, Presidente Salone del Mobile Milano; e Paolo Scaroni, Presidente AC Milan.

L'EFFETTO OLIMPIADI

Il budget dei Giochi supera i 9,4 miliardi: 3,54 per le infrastrutture; 1,9 per l'organizzazione e

4 per ulteriori investimenti della Regione. A Milano il budget connesso ai Giochi è di 735 milioni di euro. Considerando anche i consumi di atleti e accompagnatori la spesa diretta stimata in città è di circa 1 miliardo.