Dalle aritmie alla tosse, il cerotto hi-tech per monitorare la salute in tempo reale: come funziona

Controllare sul proprio smartphone, comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo, quali sono in tempo reale alcuni parametri vitali: è questo il futuro per il monitoraggio del proprio stato di salute secondo alcuni ricercatori giapponesi che hanno messo a punto un "cerotto hi-tech" che aderisce alla pelle e controlla l'attività cardiaca con un elettrocardiogramma (Ecg), la respirazione, temperatura cutanea e l'umidità causata dalla sudorazione.

Come funziona il dispositivo

Lo studio è pubblicato sulla rivista Device dal titolo " Analisi dei dati sanitari personali in tempo reale mediante edge computing per sensori indossabili multimodali". È importante soprattutto capire cosa si intende per "edge computing", considerato un elemento chiave sui sensori che si possono indossare: in pratica invece di essere collegato su servizi remoti (come il cloud), grazie a questa tecnica i dati possono essere trasmessi sul telefonino dando una fruizione più veloce e immediata per tutti.

Il team di ricerca giapponese guidato dal professor Kuniharu Takei dell'Università di Hokkaido e dal professore associato Kohei Nakajima dell'Università di Tokyo, ha realizzato questo "cerotto-sensore" flessibile che rileva anche aritmie e tosse. I sensori che monitorano i parametri appena descritti sono stati inglobati dentro al "cerotto sensore", in pratica una sorta di pellicola flessibile che aderisce perfettamente all'epidermide. Grazie al Bluetooth si collega a qualsiasi telefono cellulare dotato di quest'opzione (ormai tutti).

I test

Seppur in un gruppo ristretto di partecipanti, questo sensore ha già dato risultati promettenti mostrando in tempo reale l'andamento dei parametri vitali che si modificavano " durante il monitoraggio delle serie temporali ad alta temperatura. Questa osservazione potrebbe eventualmente portare all'identificazione dei sintomi di stress da calore in fase iniziale ", ha dichiarato Takei. Grazie a un programma che utilizza l'intelligenza artificiale, gli studiosi sono stati in grado di rilevare anche aritmie ed eventuali cadute. " Abbiamo raggiunto un'accuratezza superiore all'80% ".

Quali sono i vantaggi

Questa sorta di cerotto porta in dote almeno due grossi vantaggi: esiste un'analisi dei dati " di apprendimento automatico in tempo reale e monitoraggio vitale remoto tramite smartphone ", sottolinea Takei. " Uno svantaggio del nostro sistema è che la formazione non poteva essere eseguita sullo smartphone e doveva essere eseguita sul computer; tuttavia, questo può essere risolto semplificando l'elaborazione dei dati ".

Le nuove implicazioni

Se questo sistema dovesse diventare di uso comune nel prossimo futuro, oltre a dare la possibilità continua ai pazienti di monitorare il loro stato di salute può essere molto importante per dialogare con i medici anche a distanza con la telemedicina ma anche le

: infatti, una volta trasmessi i dati al proprio medico di base o specialista questi potranno, da remoto, essere anche in grado di effettuare diagnosi e prescrivere cure soprattutto nei casi d'emergenza.