Cosa sono e come funzionano la telemedicina e la teleassistenza

La telemedicina ha fatto ufficialmente ingresso nel Sistema sanitario nazionale alla fine del 2020, quando il ministero della Salute ha siglato le linee guida che sono state poi pubblicate a novembre del 2022 . La sanità non è però rimasta in attesa che la burocrazia facesse il proprio corso, si è data un gran daffare per introdurre metodi e tecniche di:

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il 13% circa dei decessi globali sono riconducibili all’ipertensione ( dati 2004 ), condizione patologica di cui soffrono centinaia di milioni di persone al mondo e che può essere diagnosticata anche in remoto, così come può essere gestita con l’aiuto delle nuove tecnologie.

Questo non vale solo per le malattie cardiovascolari o per l’ipertensione (che ne è pure artefice), la telemedicina sta guadagnando una certa trasversalità, coprendo uno spettro sempre più ampio di esigenze cliniche. C’è la teledermatologia ed esiste anche il dentista digitale. Il telemonitoraggio e la tele medicina nelle loro accezioni più ampie si applicano anche, per fornire ancora qualche esempio, alle malattie respiratorie, al diabete e ai tumori.