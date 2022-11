Covid e bambini, le 10 regole fondamentali dei pediatri

" Uso di gel disinfettanti, lavaggio frequente delle mani, cambiare spesso l’aria nei locali, in case, scuole e palestre e, per ogni dubbio o problema, evitare di agire in autonomia e consultare il pediatra ". Sono queste alcune delle indicazioni che i pediatri hanno riassunto in un decalogo Bambini e COVID-19, le 10 cose da sapere durante il convegno Verso una nuova quotidianità. La lezione del Covid realizzato con il contributo non condizionato di Dompé.

L’obiettivo è quello di fare il punto sulle problematiche causate dal Covid, soprattutto nei più piccoli, che sin dagli inizi della pandemia sono stati al centro delle attenzioni di medici ed esperti. A che punto siamo ora, cosa ci ha insegnato questa esperienza e quali sono le prospettive per il prossimo futuro. A tutte queste domande hanno risposto, all’Università degli Studi di Pavia esperti di fama internazionale che hanno vissuto in prima persona l’esperienza del Covid a vari livelli, sintetizzando dieci semplici indicazioni per far vivere una nuova normalità soprattutto per i più piccoli.

Tra questi Gian Luigi Marseglia, Professore Ordinario di Pediatria Direttore Clinica Pediatrica e Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di Pavia a cui abbiamo fatto qualche domanda:

Professore, l'attenzione sui bambini è ancora stringente come agli inizi della pandemia?

“Con le dovute attenzioni, assolutamente no. Noi pediatri siamo stati più fortunati perché i bambini hanno un sistema immunitario molto vivace che riesce a combattere in modo più efficiente il virus. Questa è la motivazione principale per cui nei giovani l'infezione è meno grave".

Come vede il prossimo futuro per la pandemia di Covid?

"Ieri ho ricevuto messaggi dall'Oms che ci dicono che avremo una ondata di altri virus come quelli influenzali, che potrebbero avere una evoluzione più aggressiva, quindi assolutamente sì al vaccino antinfluenzale e anche l'uso della mascherina che però va contestualizzato nella situazione in cui ci si trova. Anche per questo abbiamo stilato un breve decalogo comportamentale per le famiglie, che ci consente di trasmettere un messaggio positivo".

Rispetto agli inizi le cose vanno comunque meglio?

“Il messaggio positivo che vorrei dare è che al momento abbiamo tutte e armi per poter gestire al meglio questa situazione”.

Oltre a lui, presente all'incontro Alessandro Venturi, Presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo a cui abbiamo chiesto se nonostante le nuove ondate che si prospettano, si può pensare al ritorno ad una vita normale per i nostri figli: "Siamo ora passati dagli obblighi alla responsabilità e questa è una chiave di volta fondamentale dal punto di vista antropologico. Non possiamo pensare di educare i nostri figli per tutta la vita con obblighi e sanzioni, ma dobbiamo renderli responsabili dentro la comunità. Le restrizioni potevano andare bene per una fase iniziale, ma ora dobbiamo investire nella responsabilità”.

Le 10 cose da sapere su Covid e bambini