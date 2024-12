Un farmaco fa ricrescere i denti. Al via i test della tecnologia futuristica

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva dal Giappone un promettente studio che ipotizza qualcosa fino ad ora considerato impossibile la ricrescita dei denti. La ricerca è partita da un'intuizione di Katsu Takahashi, responsabile della chirurgia orale presso il Medical Research Institute Kitano Hospital di Osaka che sostiene che gli esseri umani possiedano una terza serie di gemme dentali dormienti e che il blocco della proteina chiamata Usag-1 possa risvegliarle.

La tecnologia futuristica

I primi test fatti sugli animali hanno dato risultati sorprendenti e per farli è stata utilizzata una tecnologia " completamente nuova " mai utilizzata prima, come ha spiegato Takahashi all'agenzia'Afp. Il farmaco, che avrebbe il potenziale di innescare la crescita delle gemme dentali, dopo essere stato testato sugli animali, ha iniziato la sperientazione umana su partecipanti volontari che hanno perso almeno un dente.

I denti anteriori di un furetto trattato con farmaci per la ricrescita, in una foto fornita dal ricercatore Katsu Takahashi. Il medicinale ha stimolato lo sviluppo di un ulteriore settimo dente (al centro)

Si tratta di adulti sani il cui scopo oltre quello prefisso dal farmaco è di "testare" la sicurezza del medicinale. Nonostante questo, gli scienziati che stanno lavorando al progetto. sono certi che anche in questa fase si vedranno i primi segni d'efficacia. " Se ciò accadesse sarei al settimo cielo e significherebbe che siamo sulla strada giusta " ha spiegato il ricercatore. Per mostrare l'efficacia del progetto, gli studiosi hanno anche diffuso le immagini dei test eseguiti in topi e furetti che sembrano mostrare la ricrescita dei denti.

I dubbi della comunità scientifica

Al contrario dell'entusiasmo di Takahashi, la comunità scientifica ha forti dubbi: " L'affermazione che gli esseri umani possiedono gemme dentali latenti in grado di produrre una terza serie di denti è sì rivoluzionaria ma anche controversa ", ha detto all'Afp

innovativo e ha del potenziale

, professore di Endodonzia all'Università di Hong Kong, che non è coinvolto nello studio ma che ha comunque ammesso che il metodo di Takahashi è "".