Diabete, guarisce grazie alle staminali: ecco il primo caso al mondo

I passi in avanti nella lotta al diabete e alla speranza di una cura definitiva si arricchiscono del primo caso al mondo documentato in cui un paziente con diabete di tipo 2 è stato curato con successo grazie al trapianto di cellule staminali: la notizia è stata data dall'ospedale Changzheng di Shanghai che ha avuto in cura l'uomo di 59 anni che dopo l'intervento nel 2021, da ormai due anni non ha più bisogno di insulina.

Lo studio

Per arrivare a un risultato del genere sono stati necessari decenni di sforzi medici adesso documentati sulla rivista Cell Discovery: è la prima volta al mondo in cui un paziente riesce a guarire completamente dopo il grave malfunzionamento al pancreas. L'uomo, che conviveva con questa forma di diabete da 25 anni, rischiava di morire perché nel 2017 aveva perso completamente l'uso delle isole pancreatiche che sono preposte per il controllo dell'insulina nel sangue ed era costretto a fare più iniezioni al giorno per poter sopravvivere. " Era ad alto rischio di gravi complicanze del diabete ", ha spiegato Yin Hao, tra i principali ricercatori dell'ospedale Changzheng di Shanghai al quotidiano The Paper .

La fine delle cure

Il paziente ha ricevuto l’innovativo trapianto di cellule staminali nel luglio 2021: undici settimane dopo il trapianto non aveva più bisogno di iniezioni di insulina e i farmaci orali che assumeva per mantenere i corretti livelli di zucchero nel sangue, sono stati gradualmente ridotti e completamente interrotti un anno dopo. " Gli esami di follow-up hanno mostrato che la funzione delle isole pancreatiche del paziente era stata effettivamente ripristinata ", ha detto Yin Hao. Adesso, è da circa 33 mesi che non assume più insulina e sta benissimo.

Qual è il futuro

Il campo della ricerca medica fa ogni giorno passi da gigante: se poco tempo fa abbiamo documentato la rivoluzione in questo campo con la svolta grazie all'insulina settimanale, l'uso delle staminali per i pazienti del diabete di tipo 2 potrebbe essere davvero risolutivo. " Penso che questo studio rappresenti un importante progresso nel campo della terapia cellulare per il diabete ", ha dichiarato Timothy Kieffer, professore presso il dipartimento di Scienze Cellulari e fisiologiche dell'Università della British Columbia in Canada. Questa possibilità al momento può essere determinante per i pazienti che soffrono della tipologia 2, la stragrande maggioranza (circa il 90%) ma non funzionerebbe per i pazienti con diabete di tipo 1: in questo caso il pancreas potrebbe rigettare il trapianto con le staminali secondo quanto affermato dagli autori dello studio.

Tuttavia, l'entusiasmo per il primo paziente al mondo guarito dal diabete viene frenato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) per i quali " non esiste ancora una cura per il diabete ". Gli sforzi mondiali degli scienziati, però, vanno in questa direzione: studiare il trapianto di isole pancreatiche " come un’alternativa promettente, principalmente creando cellule simili a isole da colture di cellule staminali umane" .

La nostra tecnologia è maturata e ha ampliato i confini nel campo della medicina rigenerativa per il trattamento del diabete

Dopo anni di lavoro, gli scienziati cinesi ha fatto comunque compiuto un enorme passo in avanti. "”, ha aggiunto Yin Hao.