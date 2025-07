Rimane incinta grazie all'intelligenza artificiale: ecco come è stato possibile

Dopo 18 anni di tentativi falliti e delusioni, una coppia è riuscita finalmente a coronare il sogno di diventare genitori grazie all’intelligenza artificiale. La svolta è arrivata grazie a un metodo sperimentale chiamato “Star”, sviluppato dai ricercatori della Columbia University, negli Stati Uniti. Il bambino nascerà a dicembre.

I problemi del papà

L’uomo soffriva di azoospermia, una condizione che comporta l’assenza di spermatozoi nel liquido seminale, rendendo di fatto impossibile una gravidanza naturale. Dopo anni di terapie e speranze infrante, la coppia ha deciso di sottoporsi all’ultima possibilità offerta dalla scienza.

Cos’è il metodo “Star”

Utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare accuratamente i campioni di sperma e individuare anche i pochissimi spermatozoi presenti, spesso impossibili da rilevare con le tecniche tradizionali. Nel caso di questa coppia, il sistema ha individuato 44 spermatozoi in appena un’ora, laddove i tecnici umani non erano riusciti a trovarne neanche uno in due giorni. Grazie a questo risultato, è stato possibile procedere con una fecondazione in vitro, che ha avuto successo. “ Mi ci sono voluti due giorni per credere che fossi davvero incinta ”, ha raccontato emozionata la futura madre. “ Dopo così tante delusioni, ancora oggi mi sveglio e faccio fatica a crederci ”.

Il progetto