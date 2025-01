La nuova scoperta italiana sul tumore al colon-retto: ecco come si potrà individuare

Ascolta ora 00:00 00:00

Enormi passi avanti nella ricerca e prevenzioni dai tumori più comuni e pericolosi come quello del colon-retto che ai primi posti sia per gli uomini che per le donne (più di 50mila diagnosi l'anno in Italia): grazie a un progetto, chiamato Endoscope e realizzato dall'azienda Predict con la ricerca delle Università di Bari e del Salento sarà possibile scoprire i primi segnali della malattia con un semplice respiro.

Cos'è il progetto Endoscope

L'innovativa tecnica diagnostica si chiama Mistral ed è un progetto che fa parte della cosiddetto breath analysis, ossia la scienza che analizza le molecole presenti nel respiro per diagnosticare un ampio spettro di patologie. Si analizza l'espirato, quando cioè viene buttata fuori l'aria mentre si respira e non richiede la presenza di personale qualificato dal momento che non è invasiva, sicura e adatta a tutti i pazienti oltre alla facilità con cui può essere ripetuta. " L’obiettivo è rispondere alla crescente necessità di eseguire una diagnosi precoce di numerose patologie e di monitorare alterazioni metaboliche indotte da interventi chirurgici o dall’esposizione a sostanze inquinanti", spiegano gli esperti di Predict SpA.

La nuova ricerca

Nel caso specifico del tumore al colon-retto, il progetto avrà durata 12 mesi durante i quali saranno coinvolti mille pazienti già positivi ai test su questa tipologia di cancro: 300 di questi campioni verranno poi analizzati grazie al Mistral Sampler, campionatore dell'espirato messo a punto da Predict con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulla base dell'esame delle colonscopie tradizionali così da identificare alcuni marcatori specifici per una diagnosi precoce del tumore al colon-retto.

L'importanza della breath-analysis

" La breath analysis offre potenzialità diagnostiche significative, intercettando informazioni mirate sul metabolismo umano in modo non invasivo e sicuro per tutte le categorie di pazienti ", ha dichiarato all'AdnKronos afferma Angelo Gigante, presidente e amministratore delegato di Predict. " Questo approccio può essere ripetuto senza vincoli temporali, favorendo l'individuazione tempestiva di alterazioni metaboliche. Con il progetto Endoscope, Predict si pone l'obiettivo di migliorare i percorsi di screening esistenti. Il campionatore dell'espirato Mistral gioca un ruolo cruciale in questo studio, garantendo la raccolta accurata e standardizzata dei campioni di espirato, essenziale per la validità e l'affidabilità dei risultati diagnostici ".

Qual è il meccanismo

Il nuovo sistema prevede che il paziente si rechi in ospedale, farmacia o uno studio medico per effettuare l'esame: a quel punto dovrà soffiare dentro un boccaglio monouso con l'apparecchiatura che raccoglie il campione all'interno di una cartuccia.

n questo modo, un laboratorio specialistico può eseguire la diagnosi di un ampio spettro di patologie tra cui ad esempio quelle del sistema respiratorio o gastro-intestinale"

Dopodiché, la cartuccia sarà inviata a un laboratorio di analisi per il referto che poi verrà trasmesso agli specialisti e consegnato al paziente. "I