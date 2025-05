Inter-Psg, oggi vendita dei biglietti per il maxischermo a San Siro

Ascolta ora 00:00 00:00

Attesa finita. Sabato l'Inter scenderà in campo per l'ultimo atto della massima competizione europea sfidando il PSG alla Munich Football Arena di Monaco. In vista della finale di Champions League, i neroazzurri che non potranno seguire la squadra, avranno l'opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. «Sarà una notte piena di passione», ha annunciato in una nota il club nerozzurro con i cancelli del Meazza che apriranno alle 19. Ieri la società ha comunicato modalità e costi per poter accedere allo stadio e partecipare allo show, in attesa del fischio d'inizio, fissato per le 21. I biglietti saranno in vendita da stamattina, a partire da 10 euro su vivaticket.com. La prima fase di vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 12 di oggi e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all'acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via mail. I biglietti saranno nominativi e non è previsto il cambio di utilizzatore. Da mezzogiorno di domani poi sarà aperta la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino a esaurimento disponibilità. Ma immediata è stata la protesta da parte dei tifosi interisti. Centinaia di ultras si sono radunati davanti alla sede del club interista in viale della Liberazione a Milano, al grido «Tutti a Monaco» e «Noi vogliamo solo tifare», alternando striscioni con scritto «La cosa che fa schifo è che hai abbandonato chi non ti ha mai tradito» e «Hai le mani legate? Però a sponsor, parenti e agenzie i ticket li riservate».

La manifestazione è stata organizzata dalla Curva Nord per protestare contro l'esclusione dalla trasferta a Monaco, in vista della sfida con il Parìs Saint Germain, in programma all'Allianz Arena il 31 maggio. Al centro della protesta la gestione della vendita dei biglietti per la finale di Champions e le misure restrittive imposte dalle istituzioni, come il divieto di preparare coreografie in occasione del match.