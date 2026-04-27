25 aprile, ora Sala accusa la Brigata ebraica: "Errore partecipare con le bandiere di Israele"

Dopo essersela presa coi patrioti europei proprio mentre la Brigata ebraica veniva fischiata e cacciata dal corteo del 25 aprile, ora Beppe Sala punta il dito proprio contro gli ebrei scesi in piazza per la Liberazione.

"Penso che l'errore sia stato partecipare con le bandiere israeliane", ha detto il sindaco di Milano a margine della cerimonia di commemorazione di Gaetano Amoroso. "Da quello che mi dice Anpi aveva avuto garanzia che non ci sarebbero state bandiere israeliane. In questa fase solo un fatto di buonsenso, sarebbe certamente meglio che non ci fossero state, anzi non dovevano esserci. Dopodiché io però penso che sia corretto che partecipino, ovviamente non dando spazio all'interno a nessun tipo di provocazione", ha proseguito. "Tutti parlano della Brigata Ebraica e nessuno credo sappia cosa è stata esattamente la Brigata Ebraica, quando è nata, che origine ha avuto, qual è stato il suo futuro. In questa iper semplificazione non ci guadagna nessuno", ha concluso.

Intanto la polemica continua. "Per quanto riguarda Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sì, da altri partiti del Centrosinistra non ho visto proteste e condanne per quanto accaduto", dice Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd, di religione ebraica e promotore del dialogo tra Israele e Palestina, a Milano Quotidiano, "Non parlo di antisemitismo, sicuramente è antisionista e anti-israeliana. Poi ci sono state alcune frasi anche antisemite, ma io non metto mai tutto assieme. La maggior parte delle contestazioni erano alla bandiera israeliana. Elementi di antisemitismo ci sono stati, dire che tutti sono antisemiti è sbagliato", risponde. Quanto alle reazioni politiche del Centrosinistra l'ex parlamentare Dem afferma: "Ho apprezzato moltissimo che il presidente Conte sia stato il primo a condannare l'accaduto. Sabato il Pd non c'entrava nulla, ho apprezzato anche le proteste e le parole chiare della segretaria provinciale e regionale. Il problema è l'idea di coalizione che c'è più a sinistra del Pd, infatti non ho letto condanne da Avs e men che meno da partiti come Rifondazione Comunista, che ha una rappresentanza molto ridotta.

In una coalizione con certe posizioni ammetto che mi sentirei critico su diversi aspetti, come spesso mi è accaduto in passato", conclude Fiano rispondendo alla domanda se starebbe in un Centrosinistra con dentro anche AVS e partiti o forze politiche a sinistra del Pd.