"Abbia coraggio di difendermi", "Penalizzi le donne". Botta e risposta Meloni-Schlein

Replica a De Luca e bacchettata a Elly Schlein. A meno di due settimane dal voto europeo è ormai Meloni show contro il Partito democratico. Il botta e risposta tra il presidente del Consiglio e il governatore campano Vincenzo De Luca diventa l’ennesimo pretesto di scontro politico con la principale forza di opposizione. Il fuoco delle polemiche con il presidente della regione Campania non è ancora spento che, a solo poche ore dallo scontro, si riaccende un altro botta e risposta a distanza. Questa volta, a finire nel tritacarne mediatico targato Meloni, è la segretaria del Pd Elly Schlein.

Incalzata dal Corriere, il presidente del Consiglio è un fiume in piena contro i principali esponenti del Nazareno. Prende di mira De Luca, che a febbraio l’aveva insultata dandole della “str...” e attacca: “Io sono stata insultata, e banalmente mi sono difesa. A sinistra allora nessuno mi difese, adesso si stracciano le vesti. Si dovrebbero vergognare” . E aggiunge: “Persone che hanno due pesi e due misure, che non credono a quello che dicono, che pensano che hanno più diritti degli altri” . La stoccata indirizzata alla Schlein, ovviamente, non tarda ad arrivare. “Se tanti – spiega - mi hanno scritto, anche di sinistra, dicendomi che avevo ragione” , chi l’ha delusa è la leader del Pd.

“Mi dispiace che abbia perso un’altra occasione per dimostrare che può essere il cambiamento che aveva promesso. Le avevo chiesto pubblicamente allora di dire qualcosa e non ha avuto il coraggio di farlo, ieri invece ha commentato” . Perché il diverbio con De Luca, evidenzia Meloni, non si ferma al semplice scontro personale tra due esponenti politici. “Ha a che fare con la questione femminile: De Luca non ha mai usato quella parola con nessun altro, il messaggio è che le donne si possono insultare perché sono deboli” , ribadisce il premier. “No, non siamo deboli. I bulli sono deboli, bravi a fare i gradassi dietro le spalle, ma quando li affronti non lo fanno più. È finito il tempo in cui le donne devono subire. E mi aspetto su questo di sentire anche una parola delle femministe” , conclude Meloni.

Parole e musica che arrivano a Cagliari, dove la numero uno del Pd è impegnata nella sua campagna elettorale in vista dell’appuntamento elettorale europeo. La classica ramanzina firmata Schlein è altrettanto puntuale. Meloni dice che "è finito il tempo in cui le donne devono subire". "Come non essere d'accordo – premette la leader dem –. Peccato che le donne subiscano ogni giorno le scelte del suo governo e della sua maggioranza” .

E ancora: “La scelta di far entrare gli antiabortisti nei consultori a fare pressioni violente sulle donne che vogliono accedere all'interruzione volontaria di gravidanza – ricorda Schlein –. O i tagli che lei sta facendo sulle pensioni delle donne, sulla sanità pubblica e sul welfare, che sa benissimo che vuol dire lasciare il carico di cura sulle spalle delle donne, frenandole nel lavoro e nell'impresa.

Le donne che subiscono ogni giornonon se ne fanno nulla delle sue ripicche personali”. Insomma, la solita storia della leadership “femminista e non femminile”. Un calembour come un altro per attaccare sia Meloni sia il governo che presiede.