"Abbiamo acceso una luce". La supercazzola di Soumahoro dopo la disfatta di Monfalcone

Ascolta ora 00:00 00:00

Le elezioni comunali di Monfalcone hanno restituito un risultato molto chiaro: il centrodestra ha eletto Luca Fasan con il 70,87%. Un vero e proprio trionfo per la coalizione, che ha lasciato le briciole agli avversari, visto che Diego Moretti della sinistra ha racimolato appena il 26,19%. Ma è la debacle del partito islamico a fare più clamore e a suscitare maggiori riflessioni: il candidato di Aboubakar Soumahoro, Bou Konate, ha preso il 2,94% delle preferenze. Eppure, il comune del Friuli Venezia Giulia è quello che in Italia ha percentualmente il maggior numero di residenti stranieri. Ma nemmeno loro hanno votato il partito islamico. Dopo l'ennesima figuraccia, stavolta una vera e propria Caporetto, Soumahoro ha rilasciato una dichiarazione che non è altro che una supercazzola che tenta di giustificare il disastro elettorale.

" Abbiamo detto a tutte e a tutti quelli che sono sempre stati ingiustamente additati come cittadini di serie B per colore della pelle, provenienza geografica e fede religiosa - che si, si può ", scrive Soumahoro nella nota condivisa a poche ore dai risultati. " Abbiamo detto ai nostri figli che non dovranno portare il gravoso fardello 'dei diritti limitati' ma che sono liberi, come tutti, di sognare e di diventare ciò che desiderano. Oggi a Monfalcone, abbiamo detto a tutte e a tutti che non c'è bisogno di delegare le proprie istanze ad altri per essere accettati e legittimati. Oggi a Monfalcone abbiamo acceso una piccola luce che, inarrestabile, attraverserà tutta l'Italia e risveglierà la speranza in tutte e in tutti ", si legge ancora. Al di là della sequela di frasi fatte e luoghi comuni, utili solo alla propaganda, riportati uno di fila all'altro da Soumahoro nella sua nota, la verità è che il partito del parlamentare ha preso solamente 343 voti.

Konate, esponente della comunità musulmana locale e di origine nigeriana, non è stato votato nemmeno dagli appartenenti alla comunità straniera locale. Eppure, Soumahoro cerca di metterci una pezza, cerca di convincere se stesso e gli altri che il risultato è positivo. Ma non è così: nemmeno gli stranieri vogliono che a rappresentarli in Italia siano stranieri, evidentemente. Visti i numeri, è molto probabile che abbiano votato il candidato del centrodestra.

è segnare la storia, e questa è una vittoria! Per questo voglio ringraziare tutte e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dedicando tempo, cuore, idee ed energie a questo percorso; anche stringendo i denti nei momenti difficili

Eppure, per Soumahoro, il 3% raggranellato a Monfalcone "".