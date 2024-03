"Abbiamo riaperto la partita". Il ko in Abruzzo non basta, Schlein sogna ancora la reconquista

Già l’indomani del voto in Sardegna le dichiarazioni di Elly Schlein erano risuonate un po’ troppo pretenziose. "Era dal 2015 che non strappavamo una regione al centrodestra – aveva detto in una intervista a Repubblica – nove anni, un’eternità. Dalla Sardegna è arrivato un bel segnale: è la nostra prima 'reconquista' e non sarà l’ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni" . Che fosse tutto sopra le righe lo diceva la differenza marginale (lo zero-virgola-quattro per cento) con cui Alessandra Todde era riuscita a sbarrare la strada a Paolo Truzzu. Ma non solo. Anche il fatto che la neo governatrice fosse una grillina, invisa tanto ai vertici del Nazareno quanto alla base dem, faceva suonare i toni trionfalistici dell’ex sardina poco credibili: più che una vittoria del Partito democratico era una vittoria del Movimento 5 Stelle e soprattutto di Giuseppe Conte. Ma poco si poteva obiettare ai dioscuri del "campo largo": avevano vinto e amen.

Il loro errore (uno dei tanti) è stato credere di potersi concedere il bis in Abruzzo. Tanto da riuscir a spacciare nel loro elettorato la vulgata della rimonta. "La vittoria (in Sardegna, ndr) dimostra due cose – aveva detto sempre la Schlein nell’intervista a Repubblica – che la premier non è imbattibile e che se stiamo insieme tutto diventa possibile" . E così, giù a premere l’acceleratore sul "campo largo". Anzi larghissimo: dal Pd ai 5 Stelle, dai verdi ad Azione. "Oggi la priorità è unire le nostre forze sulle grandi questioni del Paese – e sono convinta che, se remeremo tutti nella stessa direzione, gli elettori ci daranno fiducia" . Così non è stato, almeno in Abruzzo. E non certo per lo zero-virgola quattro per cento. Alla fine è stato di sette punti percentuali pieni. Risultato schiacciante. E così, dopo due settimane di tracotanza, ci saremmo aspettati un mea culpa. O quanto meno toni un filo più dimessi. E invece, dopo la batosta, ecco la Schlein tornare a incensare l'ammucchiata giallorossa: "Unendo le forze attorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto lo scarto in modo significativo, ma non ancora sufficiente" . E poi ancora: "Questo ci sprona a batterci con ancora più determinazione per costruire un'alternativa solida in grado di competere con la coalizione delle destre" . In attesa della seconda "reconquista" in Basilicata, dove si voterà a fine aprile, il nome di Angelo Chiorazzo imposto da Roberto Speranza e dal Pd locale non piace al resto della coalizione, in modo particolare ai Cinque Stelle. Non resta che stare a vedere: i test per il "campo largo", da qui a fine 2024, non sono pochi. La Schlein ci crede. Bisognerà vedere se ci crederanno anche i suoi elettori.