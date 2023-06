Dopo il delirio brigatista, le prese in giro social: Grillo senza più freni

Qualcuno poteva seriamente pensare che Beppe Grillo potesse completamente ritrattare tutto quello che è stato detto in questi ultimi due giorni sulle "brigate di cittadinanza"? Ovviamente no. Il suo lato narcisisticamente comico (quello che pochissimo gli è rimasto) non gli consente di potere arretrare di un solo millimetro da quel delirio "mistico" che è arrivato dal palco di Largo Corrado Ricci di Roma durante la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro le politiche sul lavoro del governo Meloni. " Fate le brigate di cittadinanza e reagite mettendo il passamontagna. Mettete a posto i marciapiedi, le aiuole e i tombini, reagite, fate il lavoro e scappate ", aveva urlato due giorni fa. Oggi arriva una mesta e finta retromarcia con un video pubblicato sui suoi social intitolato "Fermatevi!". Perché in fondo " era una boutade ". Naturalmente - e lo si capisce guardando integralmente il filmato - questo invito è totalmente fittizio. In sostanza, era una boutade di una boutade.

" Ma è possibile che prendete tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po' ". Ecco, ovviamente è stata tutta colpa dei media. Ma tutto si rivela una patetica "trollata". Grillo comincia infatti a fare esempi surreali su persone che avrebbero seguito pedissequamente. " È stato avvistato un idraulico di 74 anni che stava aggiustando sei tombini di notte con un passamontagna. Un albanese di 74 anni, con cazzuola, ha messo a posto otto marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti così. Fermatevi! ". Il nuovo mesto monologo davanti a uno smartphone, che segue la fotografia provocatoria pubblicata ieri di lui con il passamontagna con scritto "Reparto d'assalto" corredato da una "spiegazione": " Restiamo in attesa delle brigate dei tombini e dei marciapiedi ".