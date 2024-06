"Affettato, ma tutto bene". Nuovo intervento chirurgico per Carlo Calenda

Ascolta ora 00:00 00:00

Carlo Calenda, inaspettatamente in silenzio sui social nelle scorse ore, è da poco tornato ad aggiornare i suoi follower e l'ha fatto dal letto di un ospedale, dove si è sottoposto a un intervento chirurgico. " Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi ", ha dichiarato il presidente di Azione, pubblicando uno scatto post-operatorio. Nella giornata di ieri, sempre sui social, Calenda aveva scritto: " Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio ". Non ha rivelato quale sia l'operazione alla quale si è sottoposto, che comunque era programmata da tempo.

Solo pochi mesi fa, a novembre, Carlo Calenda si era sottoposto a un altro intervento chirurgico invasivo. Nel giorno della vigilia di Natale, sempre dai social, scrisse: " Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia ". E, ancora prima, pochi giorni dopo l'intervento, in video collegamento a Linkiesta Festival al Teatro Parenti di Milano, spiegò: " Sto come uno che è stato aperto come un merluzzo. Mi hanno messo 150 punti. Sono ancora un po' provato, ma ci tenevo almeno a dare un saluto ". E poi aggiunse: " Sono reduce da un intervento in cui praticamente mi hanno sbudellato e non ce la facevo a venire fin lì… ".

Non è chiaro se gli interventi siano collegati e quali siano le cause di questi grossi interventi così ravvicinati nel

tempo, ma Calenda sembra essere di buon umore, nonostante il sorriso tirato. Già nei prossimi giorni dovrebbe lasciare l'ospedale e, dopo l'obbligata, riprenderà le sue solite routine politiche.