"Ai figli solo il cognome della madre". L’ultima proposta folle del Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ultimo delirio woke arriva direttamente dal Nazareno, la sede del Partito democratico e centro nevralgico dell’opposizione nostrana. Dare ai figli solo il cognome della madre sarà la proposta che il Pd, attraverso il suo esponente Dario Franceschini, presenterà in Senato. Una soluzione che, sempre secondo un ragionamento politicamente corretto, rappresenterebbe un "risarcimento" dopo "secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre" e "le donne hanno subito un'ingiustizia e una discriminazione di genere".

È questo l'obiettivo del disegno di legge che Franceschini presenterà nei prossimi giorni. L'ex ministro della Cultura ne ha parlato questa mattina nel corso dell'assemblea dei senatori dem convocata per esaminare le proposte di legge all'esame della commissione Giustizia del Senato. L’idea mette insieme ben quattro testi presentati da Unterberger (Autonomie), Malpezzi (Pd), Maiorino (M5S) e Cucchi (Avs) che intendono disciplinare l'attribuzione del cognome ai figli dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2021. "Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi o con la scelta tra quello del padre e quello della madre - sarebbe stato il ragionamento di Franceschini, che ha annunciato la volontà di presentare un nuovo testo - stabiliamo che dall'entrata in vigore della nuova legge i figli prenderanno solo il cognome della madre".

Un’idea che se sul piano pratico potrebbe essere fattibile a livello teorico, è colma di inutile ideologia. Secondo Franceschini, infatti, la misura andrebbe a risolvere la disuguaglianza di genere.

“È una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere", ha spiegato l’esponente dem. L’ennesima dimostrazione di come la sinistra, e in particolare il Pd, sia ancora lontano dalle istanze davvero importanti dei cittadini italiani.