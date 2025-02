Almasri, mozione di sfiducia contro Nordio. Calenda si chiama fuori: "Inutile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Caso Almasri, l’opposizione rilancia. Partito Democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza verdi e sinistra, Italia viva e +Europa hanno annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito alla "gravissima" vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del funzionario libico. Ricordiamo che nelle scorse ore Pd, M5s e Avs sono tornate a chiedere un’informativa urgente del premier Giorgia Meloni, sia sul caso Almasri sia sulla decisione dell’Italia di non sostenere la Cpi.

Nell’elenco dei partiti di opposizione contro il Guardasigilli non figura Azione. E Carlo Calenda ha spiegato il perché: "Non è possibile che l'unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all'altra. Ieri Santanchè, oggi Nordio. Tutte peraltro completamente inutili". L’ex titolare del Mise ha ricordato che neanche una mozione individuale è passata negli ultimi trent'anni: “L’ultima è quella a Mancuso nel '95. L'economia è ferma, l'energia è ai massimi, gli investimenti non ci sono e i dazi rischiano di dare il colpo di grazia ad aziende e lavoratori. Occupiamoci di questo. Abbiamo presentato un piano su investimenti ed energia. Chiediamo alle altre opposizioni di discuterlo e presentarlo. Fermate iniziative che sono solo controproducenti".

Un primo commento dalle forze di maggioranza è quello del deputato di Forza Italia Enrico Costa: "Oggi tocca a Nordio. Le opposizioni, divise su tutto, senza un'idea comune, si compattano solo quando si tratta di chiedere le dimissioni di un ministro per effetto di un'indagine dei Pm. La progressione degli eventi segue sempre lo stesso schema: 'indagine della magistratura-mozione di sfiducia'. La scorciatoia giudiziaria come linea politica".

L’annuncio della mozione di sfiducia contro Nordio arriva nelle ore in cui il dicastero di via Arenula ha chiesto informalmente alla Cpi di avviare delle consultazioni per una comune riflessione sulle criticità che hanno riguardato il caso Almasri.

L’obiettivo, secondo quanto reso noto, è scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe e di avviare una specie di agreement per una migliore collaborazione futura. Secondo fonti informate, al momento non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione di indagini nei confronti dell'Italia da parte della Cpi.