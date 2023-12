Schlein in caduta libera: nuovo record negativo. E il M5s perde un punto in 7 giorni

Nuova settimana, nuovo sondaggio, altra mazzata. Per le opposizioni non c'è pace: dal 25 settembre è iniziata una lunga catena di disfatte che, passando attraverso la bocciatura da parte degli italiani alle elezioni politiche e a quelle amministrative, colloca i partiti al di fuori della maggioranza in un periodo buio. Una tendenza negativa che da oltre un anno sembra essere irreversibile. A fotografare il momentaccio della sinistra nostrana è la Supermedia YouTrend/Agi, che smentisce la narrazione rossa su una presunta fine della luna di miele tra il centrodestra e gli elettori.

Alla guida resta senza preoccupazioni Fratelli d'Italia, che rispetto al 23 novembre si mantiene stabile al 28,7%. Circostanza del tutto differente per il Partito democratico, che scende ancora dello 0,1% e sprofonda al 19,2%: in tal modo il Pd fa registrare un nuovo minimo da quando Elly Schlein ha preso il timone del Nazareno. Un forte calo interessa il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini nel giro di due settimane lasciano per strada lo 0,9%, quasi un punto percentuale, crollando al 15,6%.

Bene la Lega di Matteo Salvini, che incassa una variazione positiva dello 0,2% e sale al 9,3%. Forza Italia perde lo 0,3% e va al 7,5%. Gli azzurri riescono comunque a mantenere un vantaggio nettissimo su Azione: la compagine di Carlo Calenda, che sperava di compiere chissà quale sorpasso, deve fare i conti con un calo dello 0,2% che la colloca al 3,8%. Infine si trovano i partiti con minore peso: Verdi-Sinistra italiana invariato al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 3,1%, +Europa di Emma Bonino si mantiene sul 2,6%, Italexit si attesta all'1,8% (-0,2%). Concludono Unione Popolare all'1,5% (+0,3%) e Noi moderati di centrodestra all'1,3% (+0,4%).

Quanto alle principali coalizioni in campo, il quadro appare sempre più nitido e non lascia spazio a libere interpretazioni: il centrodestra può vantare un nuovo incremento nelle intenzioni di voto. Infatti l'alleanza formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati ha un peso del 46,8%, in crescita dello 0,3%. Per le opposizioni si mette malissimo: l'asse tra Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa non decolla, si attesta al 25,2% in calo. Un allarme gigantesco per Elly Schlein e Giuseppe Conte in vista delle elezioni europee: proseguendo su questa strada rischieranno di interfacciarsi con l'ennesimo tonfo. Mentre il centrodestra vola ancora.

Nota sul sondaggio:

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 novembre al 6 dicembre, è stata effettuata il giorno 7 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 3 dicembre), Quorum (27 novembre e 4 dicembre), SWG (27 novembre e 4 dicembre) e Tecnè (25 novembre e 2 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.