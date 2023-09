Gli elettori premiano un anno di centrodestra. Flop Schlein nei sondaggi

È tempo di fare un bilancio provvisorio a un anno dalle elezioni politiche che si sono tenute nel nostro Paese. Il 25 settembre 2022 gli italiani sono stati chiamati a esprimersi a livello nazionale: una grande parte ha premiato il centrodestra che ora ha il timone dell'Italia, mentre la sinistra è stata duramente bocciata con un giudizio molto severo da parte degli elettori. A 365 giorni dal voto è interessante osservare l'ultimo sondaggio di Swg per TgLa7, che scatta una fotografia assai nitida dell'attuale contesto politico.

Al comando resta saldamente Fratelli d'Italia. La creatura politica di Giorgia Meloni scende lievemente dello 0,1% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana, attestandosi comunque su un ottimo 28,7%. Invece per il Partito democratico non si registra alcuna novità: il Pd è immobile al 19,8%, restando sotto la soglia psicologica del 20% che se non dovesse essere raggiunta alle elezioni europee del prossimo anno potrebbe costringere Elly Schlein al passo indietro. Chiude il podio il Movimento 5 Stelle, che nel giro di una settimana perde lo 0,3% e cala al 16,9%.

Per la Lega di Matteo Salvini continuano ad arrivare notizie positive: il Carroccio guadagna lo 0,3% e sale al 10,1%, tornando in doppia cifra e posizionandosi dunque sopra la quota del 10%. Incrementano i consensi anche per Forza Italia, che porta a casa lo 0,2% e va al 6,5%. Azione di Carlo Calenda prende lo 0,1% e si attesta al 3,8%, ancora troppo lontano per tentare chissà quale operazione di sorpasso sugli azzurri. Infine si trovano i partiti con minore consenso: Verdi-Sinistra italiana al 3,2% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% (-0,1%) e +Europa di Emma Bonino al 2,6% (+0,2%). Concludono all'1,6% sia Per l'Italia con Paragone (-0,2%) sia Unione Popolare di Luigi De Magistris (-0,1%). Il peso delle altre liste è del 2,5%, in crescita dello 0,2%. L'area di chi non si esprime crolla del 5% e scende al 38%.

Alle elezioni del 25 settembre 2022 il centrodestra ha incassato il 44% delle preferenze, trovando così i numeri per formare un governo naturale (senza alchimie di palazzo) per rispettare il mandato popolare dando seguito al programma promosso dagli elettori. A distanza di un anno, stando al sondaggio di Swg, la coalizione gode del 45,3% delle intenzioni di voto. Quindi in 365 giorni sono aumentati i consensi per la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Dal lato opposto la sinistra resta nella palude, vittima delle spaccature interne e delle opposizioni che non riescono a trovare una linea unitaria. Ognuno viaggia per la propria strada, si calpestano i piedi in diversi terreni, è in atto una caccia incrociata rivolta ai bacini elettorali altrui. Senza dimenticare la perenne battaglia tra Elly Schlein e Giuseppe Conte per tentare di ottenere la leadership dell'opposizione. In tutto questo il centrodestra continua a volare mentre il fronte rosso viene di nuovo bocciato dagli italiani.

