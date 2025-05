Amici del quorum

Ascolta ora 00:00 00:00

Noi del resto l'abbiamo sempre detto: Geppi Cucciari è eccezionale. Puntuale, tagliente, coraggiosa. Ogni volta che la sentiamo fare una battuta capiamo cosa significhi essere una grande comica. Anche se è quando vuol essere seria che fa più ridere.

E così, l'altra sera, Geppi Cucciari, una che non guarda in faccia neanche ai ministri della Cultura (Sangiuliano, Giuli, purtroppo ci siamo persi all'epoca le ironie su Franceschini) nella semifinale di Amici su Canale5 - nemesi della tv di Berlusconi diventata megafono della stessa sinistra che l'ha perseguitato per anni - ha invitato i giovani a partecipare ai referendum dell'8 e 9 giugno: «Votare è una questione di principio» ha detto. Leggendo il gobbo. E alla fine Geppi Cucciari ci ha convinto! Non andremo a votare.

Cucciari, Leo Gassmann, Mengoni, Barbero Sui temi del lavoro bisogna sempre fidarsi di chi fatica a guadagnare quei 15-20mila euro netti al mese

Comunque. Alla sinistra, ci permettiamo un consiglio: non cambiare idea, ogni volta, sulla partecipazione ai referendum solo in base a ciò che conviene in quel momento.

E a Geppi Cucciari, che assomiglia sempre più alla Murgia, ci permettiamo di segnalare che mai come oggi non andare alle urne significa esprimere un voto.

Domanda. Ma i comici e i cantanti che spingono per votare al referendum lo fanno con lo scopo di raccogliere un voto per il Pd oppure un «like» per loro? Mah... Nel dubbio, meglio astenersi.