“Che schifo..”. Toninelli attacca Meloni ma il post social è un boomerang

Le ciliegie varietà Giorgia? L’ennesima trovata mediatica della leader di Fratelli d’Italia che fa impazzire di rabbia la sinistra italiana. Nella giornata di ieri, e quindi alla fine della lunga campagna elettorale in vista delle europee, Giorgia Meloni si è inventata una gag perfetta per “aggirare” con tono scherzoso il tradizionale silenzio elettorale. Sui principali canali social del premier è apparso un video in cui Meloni si mostra insieme a un ortolano. Da qui arriva la battuta del primo ministro che prende una ciliegia dal banco frutta e comincia a mangiarla. Poi chiede al venditore: "Buonissime, che varietà è?" . A quel punto il fruttivendolo gira il cartellino dove si legge chiaramente: "Varietà Giorgia".

Insomma, un modo come un altro per strappare un sorriso e promuovere, per l’ultimissima volta, la lista di Fratelli d’Italia. Niente da fare: la sinistra, accantonato per un attimo il rischio fascismo, fa ripartire la giostra di accuse personali al veleno contro il presidente del Consiglio. Il primo a cascare in pieno nel tranello firmato Meloni è il solito Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti in quota 5stelle. L’ex parlamentare grillino, ora rimasto fuori dal Parlamento dopo aver raggiunto il limite dei due mandati imposto dal Movimento, ha deciso di replicare al video della Meloni.

Il modus operandi dell’ex ministro è sempre lo stesso. Nel suo video Toninelli riprende la gag della leader di Fratelli d’Italia, prova a smontarla e propone a sua volta una battuta scherzosa per scatenare gli utenti social contrari e contrariati dal governo di centrodestra. Il refrain si ripete in maniera sistematica: l’ex ministro finge di assaggiare la stessa varietà di ciliegia e subito la sputa, esclamando: “Ammazza che schifo” . E poi ammicca in camera.

Peccato che quello che avrebbe dovuto essere un attacco vincete contro Meloni, si trasforma velocemente in una Caporetto mediatica per l’ex esponente grillino. Come un boomerang social, Toninelli è costretto a ritirarsi davanti l’assedio degli utenti. “Ci vuole un coraggio incredibile da parte tua per essere ancora in giro” , esordisce un utente .

“Sentendo voi – sentenzia un utente social - mi torna la voglia e voto Giorgia”

“Ma ancora ti fai vedere in giro o ti sei perduto nel! Ignorante”, attacca un altro. E la risposta di Toninelli, come da copione, ha l’effetto contrario di quanto auspicato a sinistra.