Europee: i social incoronano la Meloni, male Schlein e Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre in queste ore gli elettori sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento Europeo, i primi verdetti arrivano direttamente dal web. I social network, una piattaforma sempre più decisiva nell’influenza politica e nello spostamento dei voti, ci consegnano un quadro esaustivo e utile per capire le prime impressioni dei cittadini “della rete” sui principali leader della politica nostrana. A mostrare una volta per tutte il ruolo dei social media nelle elezioni europee 2024 è una ricerca effettuata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, sulle conversazioni social dell’ultimo mese.

Il riscontro? È presto detto: i dati sorridono al centrodestra e, in particolare, al premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio, infatti, emerge come la leader più menzionata e discussa sui social media. Con 41mila menzioni, che rappresentano il 27% del totale relativo al tema delle elezioni europee, riesce a staccare i principali oppositori. A partire ovviamente dall’altra e unica leadership al femminile, Elly Schlein. La segretaria dem e principale rivale politica della Meloni raggiunge solo l’11% delle menzioni, posizionandosi inoltre come una figura estremamente polarizzante. Il suo indice di polarizzazione, stando ai dati della ricerca, rimane tra i più alti dello scenario politico nazionale. Ma a dover preoccupare la giovane leader del Pd è la sentenza del pubblico femminile: tra i meno citati dal genere femminile vi sono infatti Giuseppe Conte (36%) ed Elly Schlein (38%).

Insomma, il campo largo giallorosso non sembra ricevere l’appoggio previsto dalle donne. E nemmeno una leadership femminista alla guida del Nazareno, come più volte ripetuto dalla stessa Elly, è riuscita a invertire questo giudizio negativo. Dall’altra parte, seppur rimanendo tra i leader politici candidati alle europee, troviamo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il numero uno di Azione, Carlo Calenda. I due ex alleati sono i leader più citati dal pubblico femminile: il 46% delle donne che interviene sul tema europee cita l’ex premier, seguito dal 42% di Calenda e il 41% di Giorgia Meloni.

Tra i politici che hanno deciso di non candidarsi, invece, troviamo il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e il capo pentastellato, Giuseppe Conte. Entrambi, seguendo i dati della ricerca effettata da Social Data, mantengono una certa popolarità tra gli utenti social. Salvini raccoglie il 10% delle menzioni totali, mentre Conte si attesta al 6,7%. Entrambi i leader mostrano un alto indice di polarizzazione, indicativo delle reazioni contrastanti del pubblico (0,78 Salvini, 0,77 Conte). Spostandosi con un focus sui candidati più citati dai social a spiccare è Roberto Vannacci.

L’ex generale, ora candidato leghista, raccoglie il 5% delle mentions totali sulle elezioni europee. Seguono(1,8%), Emma Bonino (1,8%), Michele Santoro (1,2%), Ignazio Marino (1,1%), Dario Nardella (1%), Stefano Bonaccini (1%).