Amministrative, Firenze e Bari verso il ballottaggio

Il centrosinistra, dopo alcune vittorie nette al primo turno, è costretto al ballottaggio sia a Bari sia a Firenze. A pesare sono soprattutto le divisioni interne nei due capoluoghi della Puglia e della Toscana.

In una Bari sconvolta dalla maxi inchiesta sulle infiltrazioni mafiose dentro il Comune i candidati principali sono tre: Vito Leccese del Pd, il leghista Fabio Romito per il centrodestra e l'avvocato Michele Laforgia per il M5S. Inizialmente, il candidato sindaco del centrosinistra sarebbe dovuto essere scelto attraverso le primarie, ma lo scandalo ha cambiato completamente lo scenario. Ora, in base alle prime proiezioni realizzate dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, è in testa Leccese col 46%, sostenuta dal Pd, da Europa Verde e da altre cinque liste civiche. A inseguirlo col 32,4%, c'è Romito, appoggiato da FdI, Noi Moderati e da altre 5 liste civiche, mentre il pentastellato Laforgia si ferma al 20,7%. In ultima posizione si colloca il civico Nicola Sciacovelli con lo 0,6%. Il capoluogo pugliese, quindi, tornerebbe al ballottaggio dopo dieci anni dall'ultima volta.

Anche a Firenze, col 42,1%, è in testa il centrosinistra con l’ex assessore Sara Funaro, appoggiata da Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze. In seconda posizione, con il 33,3%, si colloca l'ex direttore degli Uffizzi, Eike Dieter Schmidt, candidato del centrodestra sostenuto da Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco e dalla Lega. La renziana Stefania Saccardi (Al centro Saccardi) e l’ex piddina Cecilia Del Re (Firenze Democratica) sono date entrambe al 6%. Il capoluogo toscano, quindi, tornerebbe a scegliere il sindaco dopo 15 anni, ossia quel lontano 2009 quando Matteo Renzi sconfisse l'ex portiere del Milan e della Fiorentina Giovanni Galli.

Bari e Firenze sono entrambe orfane dei loro due primi cittadini uscenti, Antonio De Caro e Dario Nardella, che non

potendosi candidare per un terzo mandato, hanno tentato con successo l'avventura europea ottenendo rispettivamente 500mila il primo nella circoscrizione Sud e 100mila preferenze il secondo nella circoscrizione del Centro-Italia.