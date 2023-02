Cospito, riecco i soliti anarchici: con caschi e bastoni devastano le vetrine di Milano

Nuovo corteo degli anarchici e stavolta, a differenza della scorsa settimana, è Milano la piazza più calda. Il clima è teso e fin dall’inizio del corteo si sono verificati problemi. Diversi gavettoni e un paio di fumogeni sono stati lanciati contro le forze dell'ordine e i giornalisti. I commercianti, spaventati da possibili azioni aggressive, hanno abbassato le serrande, mentre il corteo passava in via Col di Lana. Partiti da piazza XIV maggio, giunti in viale Bligny, hanno rotto le vetrine di un istituto di credito. Che le intenzioni dei manifestanti non siano delle migliori lo dimostra anche il fatto che le prime file indossano caschi e manifestano a volto coperto, diversi di loro hanno bastoni tra le mani. Tra gli insulti a giornalisti e forze dell'ordine, i manifestanti scandiscono i cori in favore di Alfredo Cospito.

I cittadini che incrociano il corteo sono costretti a scappare. Le vie di Milano rimbombano tra lo scoppio di petardi e di bombe carta, in un sabato pomeriggio blindato. I giornalisti sono invitati dalla polizia a tenersi a distanza di sicurezza dal corteo, per evitare di essere oggetto di lancio di pietre, fumogeni e oggetti vari da parte degli anarchici, che non appena vedono qualcuno che si avvicina sono pronti a colpire. La polizia si è trovata costretta a caricare i manifestanti, che hanno lanciato bombe carta, cassonetti, sedie e tavolini contro le forze dell'ordine.