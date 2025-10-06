Meloni: "Confermata la fiducia al centrodestra". La maggioranza festeggia il trionfo di Occhiuto

Enorme soddisfazione espressa da parte di tutti gli esponenti del centrodestra per il bis di Roberto Occhiuto come presidente della Regione Calabria dopo il trionfo alle elezioni contro il diretto sfidante, Pasquale Tridico, nettamente battuto di quasi 20 punti percentuali dal governatore uscente.

Subito dopo la certezza del voto uscito dalle urne calabresi Giorgia Meloni si è congratulata sui propri profili social con il rappresentante istituzionale di Forza Italia: " Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione. Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini ".

Di " grande vittoria per il centrodestra in Calabria " parla anche Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, il quale aggiunge: " Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell'Ordine, dall'altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta! ".

L'altro vicepremier, Antonio Tajani, sottolinea il successo della sua Forza Italia e del candidato dell'intera coalizione che governa il Paese: " La vittoria di Roberto Occhiuto e del centrodestra unito, per la Calabria e per la sua gente ". A fianco del ministro degli Esteri, nel suo quartier generale all'albergo di Gizzeria Lido (provincia di Catanzaro), era presente lo stesso vincitore della competizione elettorale calabrese.

" Ringrazio i leader della coalizione con cui ho concordato la decisione che poi ho assunto portando la Calabria alle elezioni con una anno d'anticipo. Ma ancora di più voglio ringraziare i calabresi e sono ancora più orgoglioso per questo risultato che penso sarà ancora maggiore - afferma Tajani -. Ringrazio Tridico che mi ha fatti i complimenti. E ho chiesto anche a lui di collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo. Gli ho detto anche che sarebbe il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta ".

Musi lunghi invece in casa centrosinistra. Un visibilmente commosso Pasquale Tridico, che riconosce la sconfitta da candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, annuncia: " Continueremo a lavorare per la Calabria ". I ringraziamenti vanno a Pd, M5S e Avs.

Da qui parta un nuovo impegno di tutte le forze progressiste per riportare le persone a sperare. La mia è stata una scelta di servizio per la Calabria, l'ho fatto per orgoglio e per la terra che amo. A parte una punta di amarezza spero di vedere la Calabria rifiorire

".