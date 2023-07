Un anno di Meloni: i segreti del governo - LIVE

Un anno, o quasi. Era lo scorso settembre quando Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia conquistavano le elezioni politiche e si apprestavano a creare il governo del Paese. Dopo le variopinte alleanze dei governi Conte; dopo il tecnico di Mario Draghi; dopo i lockdown per il Covid e le tante polemiche, finalmente un esecutivo eletto dagli italiani nel senso stretto del termine. Prima dell'insediamento di Meloni a Palazzo Chigi si è detto di tutto e di più: che l'Europa ci avrebbe abbandonati al nostro destino, che sarebbe arrivato il fascismo in Italia, che il Belpaese avrebbe perso i finanziamenti del Pnrr eccetera eccetera eccetera. Nulla di tutto questo si è avverato. Ma ora c'è da chiedersi: quale sarà il futuro?

Dal teatro Petruzzelli di Bari, in chiusura della Ripartenza, l'evento ideato da Nicola Porro e arrivato alla sua quinta edizione, ne discutono grandi ospiti in quello che sembra a tutti gli effetti un talk dal vivo. Sul palco il vicedirettore del Giornale insieme ad Alessandro Sallusti, Paola Ferrari e Pietrangelo Buttafuoco.

All'orizzonte si prospettano le elezioni europee che tanto stanno già mobilitando i partiti. Lo scenario appare chiaro: i popolari europei, soprattutto Forza Italia e il capogruppo del Ppe Manfred Weber, vorrebbero provare a creare una Commissione il cui peso sia spostato maggiormente verso il centrodestra. Questo significherebbe allargare ai conservatori, in particolare Fratelli d'Italia, che sta cercando di ridisegnare il proprio ruolo nello scacchiere ora che Meloni è premier d'Italia. I socialisti del Pse ovviamente abbozzano, sperando di ricostruire quella "maggioranza Ursula" attorno al Green Deal e ai dogmi della transizione energetica, e fanno leva sul fatto che i sondaggi ad oggi non darebbero all'alleanza Ppe-conservatori i numeri per governare. Difficile, su quessto Antonio Tajani è stato chiaro, che i popolari europei aprano ad una alleanza con i gruppo di Identità e Democrazia cui appartengono Matteo Salvini e, soprattutto, Marine Le Pen e l'Afd.

Ci sono poi le questioni nazionali. Non tanto le beghe interne, vedi il caso Santanché. Quando l'economia e il Pnrr, passando per le riforme costituzionali e l'autonomia. Sul recovery fund i negoziati con l'Europa vanno avanti, con tutte le difficoltà e le polemiche del caso. I dati economici premiano l'Italia, anche se i segnali che arrivano dalla produzione industriale non sono incoraggianti. In questo scenario, dove a causa del rialzo dei tassi della Bce le maglie per le manovre fiscali sono molto strette, il governo cercherà di ridisegnare il Fisco. Il tutto senza dimenticare la guerra in Ucraina.

