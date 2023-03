Applausi e bandiere per Giorgia Meloni a Cutro: le immagini che non vengono mostrate

Giorgia Meloni, per dare risposte concrete alla tragedia di Cutro, ha indetto il Consiglio dei ministri proprio nella cittadina calabrese che ha visto la morte di decine di migranti. Al suo arrivo, e quando poi ha lasciato la Calabria, il presidente del Consiglio è stata accolta con grande entusiasmo dalla popolazione. Non sono mancate anche le critiche, ma sono state voci isolate, poco incisive, coperte dagli applausi delle persone al passaggio del premier. Da molte parti si è preferito mettere l'accento su questi episodi, nonostante siano stati del tutto minoritari rispetto al calore riservato a Giorgia Meloni, che riflette il risultato raggiunto alle urne cinque mesi fa.

Non è stato un viaggio facile quello a Cutro ma la popolazione ha dimostrato al governo il suo sostegno, nonostante i tentativi continui e spesso vili dell'opposizione di screditare il lavoro che questo governo ha iniziato al momento del suo insediamento, appena quattro mesi fa. La sinistra che chiede le dimissioni di questo o quel ministro è quella che tenta di fare opposizione senza argomenti, che cerca di ricostruire la sua credibilità e il suo futuro partendo dalla vecchia guarda del Pci. " In queste ore vengono mostrate e mandate in onda solo sparute contestazioni al presidente Meloni avvenute ieri. Eppure ci sono altre immagini che rappresentano il consenso mostrato dalla popolazione di Cutro al presidente del Consiglio ", ha sottolineato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati durante la trasmissione "Omnibus" su La7.

Le immagini, d'altronde, esistono, ma come al solito nel nostro Paese si tende a fare un'informazione parziale, orientata a raccontare solo la parte che può aiutare a costruire una specifica narrazione. In questo caso, interessava dare la percezione di una sollevazione popolare contro il premier e in quest'ottica sono state mostrate parte delle riprese effettuate a Cutro. Il tentativo di delegittimare il governo in carica, democraticamente eletto dal popolo, solo perché non in linea con i principi che la sinistra ha tentato di imporre al Paese per tutti gi anni che ha governato senza elezioni, rappresenta una brutta pagina per la politica di questo Paese.