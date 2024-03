"Approvata legge anti Askatasuna". La Regione ferma la regolarizzazione del centro sociale

Stop a ogni tentativo di legalizzazione di Askatasuna o di qualunque altro centro sociale in Piemonte. Il percorso del Comune di Torino, intentato per permettere al centro sociale più violento della città, e tra i più violenti d'Italia, di continuare la sua attività sotto il cappello del bene comune non può proseguire in ragione di una norma regionale appena votata. Proprio domani era stata indetta dal centro sociale una riunione per tutti i cittadini del quartiere Vanchiglia allo scopo di presentare le attività che Askatasuna avrebbe voluto preparare una volta ristrutturato, a spese dei promotori privati, l'immobile di viale Regina Margherita 47 occupato da quasi 30 anni. In realtà, le operazioni per la trasformazione in bene comune del centro sociale si sarebbero dovute fermare già alcune settimane fa, quando è stato appurato che Askatasuna non ha mai davvero lasciato libero lo stabile, condizione precludente il proseguo delle operazioni.

" Una norma anti-Askatasuna, nata con il preciso scopo di impedire che i percorsi relativi alla co-progettazione sui beni comuni possano essere strumentalizzati per concedere immobili pubblici agli antagonisti abusivi che li occupano illegalmente ", ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, che ha presentato il comma specifico che stabilisce che i percorsi di riguardanti i beni comuni " non possono riguardare beni immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti alla stipula del relativo patto di collaborazione ". Una decisione politica da parte della giunta di Alberto Cirio, che di fatto preclude qualunque altro passo nella direzione che avrebbe voluto intraprendere il Comune di Torino, spinto da una maggioranza di sinistra con anche esponenti dei centri sociali eletti.