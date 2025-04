Archiviazione per l'ex ministro Sangiuliano: "Mesi di grande tormento"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Tribunale dei ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a carico di Gennaro Sangiuliano. Visibilmente soddisfatto è l'ex ministro della Cultura: ''Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità''.

Il fascicolo era stato inviato dalla procura di Roma dopo l'esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli e la stessa procura aveva sollecitato l'archiviazione.

"Eravamo assolutamente sereni - commenta all'Adnkronos l'avvocato Silverio Sica, difensore di Sangiuliano -. Credo che Sangiuliano con il suo comportamento abbia dimostrato una grande serietà politica".

"È una bella notizia", si legge in una nota del deputato e responsabile organizzazione d' Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

"Non avevamo alcun dubbio sull’esito di una vicenda in cui Sangiuliano si è distinto per dignità e rispetto per le istituzioni. Siamo molto felici per lui che le accuse infamanti siano cadute, confermando la sua correttezza e trasparenza. La sinistra che lo ha insultato ingiustamente per mesi chieda scusa".