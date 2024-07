Via libera del gip per incontro Toti-Salvini. E Signorini va ai domiciliari

Ascolta ora 00:00 00:00

Giovanni Toti potrà incontrare Matteo Salvini e due assessori della sua giunta. L'autorizzazione del gip di Genova Paola Faggioni è arrivata stamattina dopo che ieri aveva dato il suo parere favorevole anche la Procura di Genova.

È stata, dunque, accolta la richiesta avanzata dall'avvocato Stefano Savi, difensore del governatore ligure, all'incontro tra il presidente della Regione Liguria, che si trova agli arresti domiciliari da oltre 70 giorni, e il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Salvini e due assessori della sua giunta, Marco Scajola e Giacomo Giampedrone. Non è ancora stata stabilita una data per questi incontri politici. Il luogo, invece, sarà senza dubbio la villetta di proprietà di Ameglia in provincia di La Spezia, dove il presidente della Regione Liguria sta trascorrendo i domiciliari e dove nelle scorse settimane Toti aveva già incontrato gli assessori Scajola e Giampedrone, i rappresentanti dei partiti della maggioranza regionale di centrodestra e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, accompagnato dal deputato Pino Bicchielli.

Sempre oggi sono stati autorizzati gli arresti domiciliari per Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova e Savona ed ex ad di Iren, arrestato lo scorso 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha visto coinvolti, tra gli altri, il presidente Toti e l'imprenditore Aldo Spinelli. Signorini era l'unico indagato finito in carcere. La gip Paola Faggioni, che inizialmente aveva dato parere negativo, alla fine ha accolto l'istanza presentata dai difensori di Signorini, gli avvocati Enrico e Mario Scopesi. Signorini, che oggi non è presidente dell'Authority ed è stato licenziato da Iren, sarà scortato dalla guardia di finanza nell'abitazione trovata in affitto a Genova assieme alla figlia.

Intanto, durante la seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria, i membri dell'opposizione hanno esposto cartelli con la scritta "elezioni subito" e il presidente Gianmarco Medusei è stato costretto a sospendere la seduta. In apertura dei lavori il consigliere pentastellato Paolo Ugolini aveva iniziato a leggere una lettera firmata da tutta l'opposizione in cui si chiedeva di indire subito nuove elezioni.

Dai banchi del centrodestra sono partite veementi proteste e il presidente Medusei, dopo aver interrotto Ugolini, ha messo ai voti la proposta di leggere la lettera in consiglio, ma tale proposta è stata respinta dalla maggioranza.