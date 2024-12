"Arroganza e prepotenza". I collettivi distruggono il banchetto di Azione universitaria

L'attacco dei collettivi di sinistra contro Azione Universitaria e il tentativo di rubare la bandiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Tira una brutta aria nelle università, dove il concetto di democrazia è stato sostituito dalla dittatura del pensiero unico. O forse non c'è mai stata ua vera democrazia, e per alcuni decenni gli estremisti di sinistra hanno semplicemente abbozzato. Sta di fatto che da qualche tempo le facoltà italiane, tutte e senza distinzioni, sono scivolate nel baratro in cui già erano cadute negli anni Settanta, pensando forse. Non può esistere altro pensiero se non quello comunista, chiunque se ne dissoci diventa un nemico da combattere. Questo è il clima che si respira e che costringe tanti, nonostante le università debbano essere, per loro definizione, un luogo di crescita e di confronto, a non esprimersi, lasciando di fatto campo libero ai violenti di matrice rossa. Le conseguenze, in alternativa, sono quelle che si sono viste nelle ore scorse all'università Tor Vergata di Roma, facoltà di Lettere.

A denunciare i fatti è stata la pagina Instagram "Siete dei poveri comunisti", che da qualche tempo si occupa di denunciare le storture dell'ideologia rossa nel nostro Paese. Spesso tutto nasce dalle segnalazioni degli utenti, per lo più politicamente schierati a destra, che soprattutto nelle scuole e nelle università, ma spesso anche nella società, si sentono schiacciati dal politicamente corretto d'imposizione e dalla violenza dell'estrema sinistra. Oggi, a subire questo trattamento sono stati i ragazzi di Azione universitaria, militanti dichiaratamente di destra, che stavano facendo un semplice banchetto per spiegare le proprie attività. All'improvviso, come spesso accade, a disturbare la tranquillità del banchetto sono arrivati due esponenti dei collettivi di sinistra che, senza pensarci due volte, hanno distrutto tutto. Prima hanno buttato a terra i volantini e poi hanno cercato di rubare la bandiera dell'associazione. Il tutto, senza essere stati in alcun modo provocati.

Quanto possono dare fastidio alla sinistra estrema le posizioni diverse? Il tutto è stato ripreso dai presenti, che hanno documentato la violenza di quella che è sembrata a tutti gli effetti una spedizione punitiva. Nelle scorse settimane a farne le spese erano stati gli esponenti dell'associazione di destra a La Sapienza, contro i quali i collettivi hanno lanciato la spazzatura da una delle finestre del plesso, non prima di aver manifestato contro la loro presenza con cori ingiuriosi e manifesti. " Ennesima dimostrazione di arroganza e prepotenza contro i ragazzi di Azione Universitaria nella facoltà di lettere a Tor Vergata.

Da una parte due idioti: uno che getta i volantini a terra e l’altro che tenta di rubare la bandiera dell’associazione di destra; dall’altra dei ragazzi che, con compostezza, difendono i loro spazi. State buoni e tornate a giocare ai rivoluzionari in qualchedella Capitale", scrive la pagina social che ha condiviso il video.