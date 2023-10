Asili gratis per i secondi figli e contributi delle madri a carico dello stato

Il governo continua a perseguire la sua politica di sostegno alle famiglie italiane e di incentivo alla natalità, e un forte segnale arriva dall'analisi dei contenuti della manovra economica, illustrati durante la conferenza stampa indetta a conclusione del Consiglio dei ministri dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido: per il secondo figlio l'asilo è gratis" , spiega il premier dinanzi alle telecamere.

Ma non è l'unica tessera del mosaico, dato che un altro aspetto importante per sostenere le madri con due o più figli è quello del taglio dei contributi a carico del lavoratore. "La misura più significativa riguarda il tema della decontribuzione delle madri" , prosegue il presidente di Fratelli d'Italia. "Prevediamo che le madri con due figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore" , precisa il premier. "La quota del lavoratore per le madri con due e o tre figli la paga lo Stato" , e questo per il fatto che "vogliamo stabilire che una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società e quindi lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali" . L'obiettivo, puntualizza il presidente del Consiglio è quello di "smontare la narrativa per cui la natalità è un disincentivo al lavoro. Vogliamo incentivare chi mette al mondo dei figli e ha voglia di lavorare".

Per quanto concerne la famiglia, invece, non rimarrà in manovra il taglio dell'Iva sui prodotti della prima infanzia, e questo perché purtroppo, annuncia il presidente del Consiglio, "è stato assorbito dagli aumenti di prezzo legati all'inflazione ma aggiungiamo 3 ulteriori misure per 1 miliardo" . E questi tre obiettivi sono per l'appunto l'incremento significativo del fondo per gli asili nido, che saranno gratis per i secondi figli, la decontribuzione per le madri con due o più figli che lavorano e il congedo parentale. Con le misure varate in manovra si potrà infatti "aumentare di un mese il congedo retribuito al 60%, utilizzabile dal padre o dalla madre, che andrà ad aggiungersi a un primo mese all'80%" , spiega ancora Giorgia Meloni.