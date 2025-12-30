Leggi il settimanale
Interni |Toghe pro islamici

Assist dei giudici all'imam di Torino: confermato in appello il no all'allontanamento dall'Italia

Per i magistrati, Mohamed Shahin deve essere considerato "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione

La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il "no" all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin, imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi.

I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione.

