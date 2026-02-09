Attacchi hacker, Tajani presenta nuova sala operativa alla Farnesina. "L’Italia è all’avanguardia"

Un altro motivo di vanto per l’Italia e il governo Meloni è l’inaugurazione da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla Farnesina, della nuova sala operativa Csirt (Computer Security Incident Response Team), letteralmente una “Squadra di risposta agli incidenti di sicurezza informatica” che possiede tecnologie specialistiche per rafforzare il monitoraggio e l'analisi degli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione.

“In tempi di guerra ibrida dobbiamo rafforzare gli strumenti contro gli attori ostili. Ho inaugurato oggi la nuova Sala Cyber della Farnesina per rispondere in modo sempre più efficace alle minacce ibride e agli attacchi cibernetici che sono ormai molto frequenti”, scrive Tajani sull’account X. “La Sala è operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Dal 1° gennaio a oggi ha già gestito numerosissimi attacchi”.

È di stretta attualità l’attacco hacker che nei giorni scorsi ha colpito i siti web di circa 120 sedi diplomatiche che è stato neutralizzato egregiamente: la protezione ha riguardato anche i portali dei servizi consolari all’estero e i sistemi collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

“Continueremo a contrastare le minacce cyber, con prevenzione e rafforzando la protezione del

nostro interesse nazionale, collaborando con le imprese italiane che esportano competenze in questo settore cyber e che includeremo sempre di più anche nei nostri forum imprenditoriali”, aggiunge il ministro degli Esteri.

Come funziona il sistema

La “Sala Cyber” della Farnesina consente una gestione organica e strutturata di eventuali incidenti in grado di compromettere la sicurezza dei sistemi e delle informazioni: adesso sarà ancora più facile e immediato individuare eventuali vulnerabilità e attacchi con l'analisi e la segnalazione interna. La novità tecnologica presentata quest’oggi cura, inoltre, la definizione delle azioni tecniche di risposta, il coordinamento della loro attuazione e l'aggiornamento dei sistemi coinvolti.

Il nuovo attacco hacker

Proprio oggi, su Telegram il ministro Tajani è stato ancora una volta preso di mira

da un gruppo di hacker filorussi chiamati “'Noname057” come è stato riferito da fonti informate.

Gli hacker hanno menzionato proprio la denuncia, da parte di Tajani, dell'attacco hacker ai siti delle ambasciate italiane nel mondo e di alberghi collegati alle Olimpiadi Milan-Cortina, di cui il gruppo ha rivendicato la responsabilità.

L'Italia, dunque "non vuole restare indietro nella guerra ibrida" ma è anzi "all'avanguardia", ha aggiunto il ministro nel cors dell'inaugurazione della nuova sala operativa della Farnesina per la sicurezza informatica che, ha sottolineato, "vuole essere all'avanguardia e diventerà famosa come quella dell'unità di crisi".

Grazie a questo lavoro è possibile “contrastare in ogni momento gli attacchi informatici, questa è la cosa fondamentale, perché ci permette di vedere l'attacco in tempo reale. Qui c'è un team di persone che fa solo questo, giorno e notte, per tutelare l'interesse nazionale".