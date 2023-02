Attori, sportivi, volti tv: Bonaccini e Schlein in cerca di sponsor

Le mozioni Pd sono utili, sì, ma fino a un certo punto. Perché poi, diciamocela tutta: chi le legge davvero da cima a fondo? Ai simpatizzanti bastano poche parole e qualche frase ben pronunciata per scegliere chi votare. Non certo lunghe dissertazioni politiche con l'effetto déjà-vu incluso. A giocare un ruolo determinante sono anche i buoni testimonial, volti conosciuti che manifestano il loro sostegno a questo o quel candidato. Gli aspiranti alla segreteria dem, su questo punto, non si sono fatti cogliere impreparati e sono andati a caccia di sponsor in grado di perorare la loro causa.

I testimonial vip di Bonaccini

Chiaramente non ci riferiamo a supporter di partito, che spesso hanno solo un effetto respingente. Stefano Bonaccini ed Elly Schlein sono piuttosto andati a cercare testimonial esterni alla politica. Vip o presunti tali. Il presidente dell'Emilia Romagna in particolare ha chiamato a proprio sostegno volti dello spettacolo, dello sport e della società civile. Tra i convenuti alla sua convention milanese della settimana scorsa, ad esempio, c'era anche Simona Ventura. " Per la tua gente ci sei sempre stato, non hai mai tirato indietro la gamba, e sai cosa significa, essendo tu un ex calciatore e io un’appassionata di calcio, non hai mai mollato davanti a nulla ", ha affermato la conduttrice tv, come annota Repubblica, per dare il proprio appoggio al candidato dem.

Per Bonaccini l'ex consigliere di Obama

E pure il blasonato chef Massimo Bottura ha apparecchiato un endorsement mica male per Bonaccini: "Sarai sempre il mio presidente, il presidente dell’Emilia Romagna, un uomo di uno spessore straordinario che ci ha tirato fuori da questa crisi e oggi siamo più forti di prima ". Anche Alec Ross, ex consigliere di Barack Obama, ha dato il suo ok all'aspirante segretario Pd. " Tu sai cosa significa pubblic service ". Per vincere la competizione interna al partito, Bonaccini ha poi chiesto aiuto a chi di gare se ne intende: dall'ex pallavolista Andrea Sartoretti al nuotatore olimpico modenese Gregorio Paltrinieri (" Noi siamo grandi amici, mi sei stato vicino con affetto in tutti i momenti cardine della mia carriera ") fino all'ex calciatore Mauro Mayer, non è mancato il supporto degli sportivi. E il comico romagnolo Paolo Cevoli, amico del presidente di Regione, ha offerto qualche battuta delle sue.

I supporter di Elly Schlein

Più di nicchia, invece, i nomi che hanno espresso il loro appoggio a Elly Schlein. A eccezione del popolare attore Lino Guanciale, portavoce per il comitato Schlein in Abruzzo, i supporter della deputata Pd sono conosciuti da un pubblico in genere più sofisticato. Hanno abbracciato la causa dell'aspirante leader il musicista Max Collini (ex Offlaga Disco Pax) e Gabriele Muccino ("Non sabotate anche lei", scrisse il regista). Con Elly Schlein si era schierato di recente anche Adelmo Cervi, scrittore e terzogenito di uno dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943. " Prendo la tessera per sostenere Elly. Ogni dubbio è sparito quando le ho sentito dire che questo sarà un partito di sinistra, perché la sinistra è la mia casa, l’è sempre stata ", ha affermato.

La sfida sul futuro del Pd si giocherà sugli indirizzi politici, certo. Ma è anche dai nomi scesi in campo per sostenere questo o quel candidato che si comprendono gli orientamenti di chi si appresta ad assumere le redini del partito dem.