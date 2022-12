"Massimo sforzo per portarle a mille euro". L'impegno del Cav sulle pensioni minime

Pranzo di lavoro natalizio ad Arcore per la squadra di governo, che si è riunita a Villa San Martino per fare il punto soprattutto sulla manovra di Bilancio. Un appuntamento tradizionale, fortemente voluto da Silvio Berlusconi, che ha riunito a sé i ministri, i viceministri, i sottosegretari, i capigruppo e i vicepresidenti di Camera e Senato.

" Ho incontrato oggi a pranzo ad Arcore insieme ai capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato l'intera squadra di governo composta da ministri, viceministri e sottosegretari e le più alte cariche istituzionali azzurre. Prima di scambiarci gli auguri di buon Natale, abbiamo parlato della legge di Bilancio e dei principali temi di attualità ", ha scritto il Cavaliere sui suoi profili social.

Con una nota successiva, il Cav ha aggiunto: " Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l’obiettivo di Forza Italia per la legislatura ". Ma gli azzurri sono impegnati su più fronti, tra i quali la detassazione e la decontribuzone sui nuovi assunti, " che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio ".

E ancora, Silvio Berlusconi fa sapere che come Forza Italia sono state presentate " proposte in tema di sicurezza e sostegno alle forze di polizia. Per avere una sanità più efficiente e completa, con liste di attesa con meno attesa e per aiutare gli studenti fuori sede e le università - anche private - che educano i nostri ragazzi ". E ancora, il Cavaliere ha ricordato l'impegno per il congedo di paternità e anche quello per l'autonomia differenziata, che " non deve in alcun modo penalizzare le Regioni del Sud Italia e dovrebbe essere agganciata a una riforma istituzionale in senso presidenzialista ".

Berlusconi ha infine ribadito “ il sostegno deciso e leale e al governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni, del quale Forza Italia è parte determinante, un esecutivo che ha la forza e l’autorevolezza internazionale necessarie per affrontare i principali dossier europei e saprà sicuramente essere all’altezza delle aspettative degli italiani ”.