"Aumento limiti di velocità in autostrada e ritiro della patente a vita se si guida in stato di ebbrezza": le proposte di Salvini

Il nuovo Codice della Strada potrebbe contenere importanti novità, innanzitutto sul piano della sicurezza per diminuire gli incidenti ed evitare le stragi che spesso accadono durante i fine settimana. Spicca fra i provvedimenti una revisione che riguarda l'aumento dei limiti di velocità in alcune autostrade italiane, soltanto a determinate condizioni: lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato da Radio24.

Quali sono le ipotesi

" La stragrande maggioranza dei morti non sono più sulle autostrade ma sulle strade extraurbane, con il buonsenso si potrebbero aumentare (i limiti, ndr) in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, non è una scelta politica", ha spiegato il ministro, sottolineando che nel nostro Paese " ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si può pensare anche di aumentare i limiti". Salvini non ha specificato quali potrebbero essere i nuovi limiti, anche se l'ipotesi sul tavolo è di passare a 150 km/h. Come detto, però, affinché si possa applicare questo nuovo limite dovranno essere rispettate determinate condizioni: bisognerà trovarsi in tratti dotati di quattro corsie per senso di marcia (più quella d'emergenza) e dovrà esserci il sistema Tutor che rileva la velocità media. Sembrerebbe poter essere adottato anche in specifiche autostrade a tre corsie, purché rispettino i criteri di sicurezza, sui quali sono attualmente a lavoro i tecnici.

Il Messaggero ha provato a ipotizzare una mappa con i tratti autostradali candidati all'aumento di velocità: le quattro corsie sono presenti sull'A8 Milano-Varese nel tratto che va dall'intersezione con l'A9 fino alla barriera di Milano (circa 10 km), la A4 Milano est-Bergamo per circa 33 km e l'A1 nel tratto che va dall'allacciamento della A22 con la A14 per un totale di 70 km. Sono queste le autostrade a 4 corsie: per quelle a tre, invece, tra le maggiormente indiziate citiamo la A14 tra Faenza e Forlì (17,1 km), la A1 Milano-Napoli ma sul tratto tra Cassino e San Vittore e la A30 Caserta-Salerno con due tratti da 20 km. Ipotesi, al momento, che dovranno trovare conferma o meno da parte di tecnici e governo nelle prossime settimane.

L'allarme sugli incidenti

Pochi giorni prima, il vicepremier era intervenuto a Rtl 102.5 spiegando che le " stragi del weekend sono inaccettabili " e che per invertire la tendenza servono " educazione stradale, prevenzione e sanzione. Bisogna spiegare ai ragazzi di 16 anni quello che si rischia in auto ". Salvini spiega che non ci sarà più tolleranza per i guidatori in stato di ebbrezza o drogati ai quali saranno comminate pene severissime con il ritiro della patente a vita. A sottolineare quanto sia fondamentale il lavoro che il governo sta facendo sul Codice stradale ci sono i dati impietosi dell'Osservatorio Asaps-Sapidata, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, che in comunicato spiega che sono già morti 100 pedoni da inizio 2023 sulle strade italiane, " una strage senza fine, con un decesso ogni 17 ore ".