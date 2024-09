Il camion impazzito sfonda tutto: il folle attacco dopo gli sgomberi

Ascolta ora 00:00 00:00

È mistero su quanto accaduto nel corso della notte a Torino, dove un furgoncino si è schiantato contro il cancello dell'azienda Atc di corso Dante, in centro città. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine nessun occupante era presente a bordo, il che solleva sospetti sulla natura di quanto accaduto. Ovviamente, l'intera zona è presidiata da un sistema di telecamere le cui immagini sono in queste ore analizzate dagli investigatori allo scopo di ricostruire quanto accaduto. L'evento si inserisce in una situazione molto tesa a Torino, come dimostrano le dimostrazioni che si sono registrate nei giorni precedenti, con persone che passavano sotto la sede Atc e urlavano insulti contro i dirigenti. Motivo del contendere sono gli sgomberi che si stanno eseguendo nelle ultime settimane, con sempre maggiore intensità, contro gli occupanti abusivi che tolgono possibilità agli aventi diritto.

" Questo grave atto, che appare chiaramente come un attacco doloso, non deve essere in alcun modo sottovalutato. Siamo di fronte a un fenomeno allarmante che richiede una risposta decisa e immediata da parte delle autorità competenti ", è la denuncia del presidente Atc, Emilio Bolla, che si è recato sul posto poco dopo l'incidente. " È fondamentale che vengano intrapresi tutti gli interventi necessari per garantire l'ordine e la sicurezza, non solo presso le nostre strutture, ma anche in tutto il territorio di competenza. La sicurezza delle nostre strutture e del personale che vi opera è una priorità assoluta e intendiamo adottare tutte le misure necessarie per proteggerle ", si legge ancora nella nota. Bolla conclude che " l'agenzia non intende lasciarsi intimorire e proseguirà con determinazione nelle azioni di contrasto alle occupazioni abusive e a ogni forma di illegalità, a tutela di tutti coloro che vivono nelle case popolari ".

Ovviamente, tutto è ancora nel campo delle ipotesi e dovranno essere gli inquirenti a determinare cosa sia accaduto, anche risalendo ai conducenti e agli occupanti della vettura. " Se davvero sarà dimostrato il collegamento tra quanto accaduto stanotte alla sede ATC e lo sprint degli sgomberi che abbiamo promosso in questi ultimi mesi, sarà finalmente chiaro a tutti che dietro l’abusivismo nelle case popolari si nascondono anche famiglie criminali pronte a ricorrere ad intimidazioni mafiose ", spiega l’assessore alla Casa della Regione Piemonte, Maurizio Marrone.

non abbasserà la testa di fronte a nessuna minaccia e interverrà anzi con la prefettura per intensificare la liberazione degli alloggi ancora occupati, chiarendo a tutti che nelle case popolari l’unica legge in vigore è quella dello Stato. La mia solidarietà all’amministrazione dell’ente e a tutti i dipendenti

Lo stesso, nella nota, ha ribadito che la Regione "".