16 ore in autobus: dalla Calabria con l'acqua santa per il Cav. "Silvio ci serve"

Fin da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, fuori dalla struttura si sono accalcati i giornalisti per raccogliere informazioni di prima mano sulle condizioni di salute dell'ex presidente del Consiglio, ma non solo. Infatti, sono numerosi i sostenitori dell'ex premier che stazionano fuori dall'ospedale di via Olgettina per portare il proprio supporto morale in questo momento così complicato per il presidente di Forza Italia. In queste ore al San Raffaele è arrivato Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, che è partito ieri sera alle 19 da Cosenza e dopo un viaggio di sedici ore in autobus è sceso a San Donato, nella periferia ovest milanese, solo per portare la sua testimonianza d'affetto a Berlusconi.

L'uomo, che ha viaggiato per tutta la notte, ha poi preso la metropolitana per raggiungere la periferia opposta della metropoli, quella orientale, dove si trova il San Raffaele e ora stazione fuori dalla struttura con i doni che ha voluto portare al Cavaliere. " Sono venuto direttamente per zio Silvio e ho portato l'abitino votivo, una bottiglietta con l'acqua santa di San Francesco di Paola e dei santini ", ha spiegato ai giornalisti che gli hanno chiesto spiegazioni. Il signor Fragale si è detto "speranzoso" sulla ripresa di Berlusconi, e il bollettino emesso questa mattina va proprio in quella direzione. " Se sono venuto qua è perché Silvio ci serve anche se io voto Lega ", ha detto ancora con estremo candore. Ma il problema di salute del Cavaliere ha saputo abbattere qualunque steccato di colore politico, anche con la sinistra, come si evince dai tantissimi messaggi che Berlusconi continua a ricevere da tutte le parti politiche.