"Autonomia, ma con equilibrio". Berlusconi sente Calderoli sulle riforme

Non ci sarà nessun rischio che il Sud e in generale le regioni più povere d'Italia rimangano indietro: dopo un colloquio telefonico con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, Silvio Berlusconi rassicura i suoi followers su Instagram, promettendo che continuerà a sostenere l'autonomia differenziata.

Il post di Berlusconi

Il leader di Forza Italia racconta del colloquio cordiale avuto con Calderoli. "È stata l'occasione per ribadire la comune determinazione a realizzare le riforme come l'autonomia e il presidenzialismo" , spiega infatti il presidente di FI. "@forzaitaliaufficiale è sempre stata e continuerà ad essere a favore dell'autonomia differenziata. Al tempo stesso, dobbiamo mantenere un equilibrio tra le legittime ambizioni delle Regioni più ricche d'Italia e le esigenze delle altre di mantenere livelli di servizi adeguati" , prosegue Berlusconi. Ed è questo il nodo fondamentale della questione, ribadisce il Cav, ovvero la necessità di "stabilire i livelli essenziali delle prestazioni" .

Le parole del ministro

"Il presidente Berlusconi ha sottolineato la necessità che l'autonomia non penalizzi le regioni del Sud e che vengano definiti i livelli essenziali delle prestazioni" , conferma all'AdnKronos Roberto Calderoli. Il ministro si trova sulla stessa lunghezza d'onda del leader di Forza Italia, e ribadisce il fatto che la riforma che inizia a prendere forma andrà proprio in quella direzione. "Anche per questo sto continuando a confrontarmi con tutti i presidenti di Regione" , prosegue Calderoli, "e recentemente ho approfondito il tema con il governatore della Campania che peraltro è di diverso colore politico".