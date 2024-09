Autonomia, infrastrutture e sicurezza: Salvini da Bossi a Gemonio per oltre un'ora

Ascolta ora 00:00 00:00

Questo pomeriggio il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto visita a Umberto Bossi nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese. Il vicepremier è arrivato poco dopo le 19.30 e si è trattenuto per oltre un'ora nell'abitazione. I contenuti della conversazione non sono stati resi noti ma, all'uscita dell'abitazione, Salvini si è fermato a parlare con i giornalisti per scambiare alcune battute. " Contento lui, contento io. Bene ", ha detto alla stampa, sottolineando di averlo trovato in forma. Nessuna "pace di Gemonio", come hanno chiamato alcuni presenti l'incontro tra i due, presupponendo che ci fossero attriti da appianare.

" Non c'è mai stata nessuna guerra ", ha spiegato il vicepremier. In una nota successiva diffusa dalla Lega, viene sottolineato che quella tra i due è stata una chiacchierata " molto positiva ". Quindi, Salvini spiega nella nota: " Siamo stati entrambi molto contenti ". La Lega aggiunge che nel corso degli oltre 60 minuti di colloquio sono stati affrontati parecchi temi. Non solo la situazione del governo e del partito, ma soprattutto l’autonomia che, come ha spiegato il vicepremier, è una " battaglia storica della Lega che farà bene a tutta Italia ". Importante anche il passaggio dell'incontro durante il quale i due hanno chiacchierato delle infrastrutture del Paese, essendo Salvini il ministro responsabile in tal senso. Inevitabilmente, l'attenzione nella discussione si è concentrata su quelle lombarde ma il tema è stato affrontato nella sua interezza.

Non è mancato un passaggio sul tema dell'immigrazione, che da sempre è un cavallo di battaglia della Lega insieme all'immigrazione. Il tutto, spiegano ancora le fonti del Carroccio, " senza dimenticare qualche riflessione su economia, guerra, politica energetica con sguardo al nucleare ". L'incontro si è svolto in un clima di estrema tranquillità e insieme a Umberto Bossi erano presenti anche la moglie Manuela Marrone e il figlio Renzo.

L'incontro, che è avvenuto nei giorni successivi alla notizia del falso decesso del "Senatur", si è chiuso con la promessa da parte di Matteo Salvini di fornire costanti aggiornamenti a Bossi su quanto accade a Roma e nella Lega, magari organizzandoal quale potrebbero partecipare anche alcuni ministri, primo fra tutti Roberto Calderoli, che ha firmato la legge sull'autonomia.