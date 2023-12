"Avanti senza garanti": Valditara chiude le polemiche sul caso Concia

Dopo le polemiche e le incomprensioni, la scelta forse più ragionevole: avanti col progetto "Educazione alle relazioni", ma senza garanti. Giuseppe Valditara, ha disinnescato così le tensioni che si erano create attorno alle coordinatrici scelte per l'iniziativa promossa dal ministero dell'istruzione. A far discutere era stata in particolare la decisione di arruolare Anna Paola Concia, attivista lgbt ed ex deputata del Pd: il suo nome aveva infatti creato malumori anche all'interno della stessa maggioranza per incompatibilità di idee, con Fratelli d'Italia che aveva suggerito al ministro di rivedere quella scelta. Oggi la comunicazione di Valditara, che ha chiuso il movimentato caso.

La scelta di Valditara

"Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l'incarico di garanti del progetto 'Educazione alle relazioni' a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate", ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito in una nota. L'iniziativa per sensibilizzare gli studenti al tema delle sane relazioni, dunque, andrà avanti senza alcun garante. "Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti", ha fatto sapere Valditara.

"La presenza dei garanti aveva semplicemente lo scopo di sostenere questa iniziativa. La loro diversità culturale era proprio un messaggio forte per significare che nel contrasto alla violenza contro le donne dobbiamo essere tutti uniti, partendo da iniziative concrete, di buon senso, non estremiste, né tanto meno ideologiche. Era un tentativo di unire mondi molto distanti fra loro per un fine socialmente importante. Questa scelta ha suscitato tuttavia anche polemiche", ha commentato l'esponente di governo in merito alla vicenda e alla sua iniziale scelta. Ricordando l'impegno già profuso dall'esecutivo per combattere la violenza contro le donne, Valditara ha anche aggiunto e precisato: "Il mio progetto 'Educare alle relazioni' dà una risposta che attua questo indirizzo e che tiene conto delle tante sensibilità di cui è composto il Paese e il Parlamento. Non parla dunque in alcun modo di educazione sessuale, di educazione all'affettività, o di cultura gender".

L'iniziativa - ha quindi aggiunto Valditara - costituisce, "su base volontaria, fuori dal curriculum scolastico, gruppi di discussione fra i giovani, moderati da un docente appositamente formato da Indire, per contrastare mentalità e atteggiamenti che generano discriminazione, sopraffazione e violenza verso le donne. Insomma serve a far riflettere i giovani su un tema decisivo per il grado di civiltà della nostra società".

Il commento di Anna Paola Concia

La sopraggiunta decisione del ministro ha portato l'ex deputata Concia a prendere atto della situazione non senza cenni polemici verso chi aveva criticato la sua nomina. "Capisco la decisione del Ministro Valditara e lo ringrazio della fiducia accordatami: dopo due giorni di polemiche da ambienti massimalisti della destra e della sinistra, è per me evidente che non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero proposta insieme alle altre due garanti del progetto 'Educazione alle relazioni. Resto convinta che solo il confronto tra matrici culturali differenti possa produrre linee guida efficaci e non divisive sul tema del rispetto della libertà delle donne", ha commentato all'Ansa, l'ex parlamentare dem e coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia.

La polemica e le tensioni

Per prima, a dissentire sulla presenza di Concia nel coordinamento del progetto era stata l'associazione Pro Vita e Famiglia. "Con tutto rispetto per la persona, la visione politica della Concia sui temi della famiglia, della filiazione e della libertà educativa dei genitori è radicalmente incompatibile coi valori della stragrande maggioranza degli elettori che hanno votato i partiti che sostengono il governo Meloni", avevano lamentato gli attivisti della onlus, chiedendo al ministro la revoca di quella nomina. Nel frattempo, le tre garanti dell'iniziativa ministeriale avevano ribadito di aver accettato di buon grado l'incarico "al servizio di un progetto equilibrato, serio e utile".

Le rassicurazioni non erano però bastate. A sollevare perplessità sulle idee di Anna Paola Concia era state anche alcune esponenti di Fratelli d'Italia e nella stessa Lega quella decisione aveva creato mal di pancia. "Posto che il compito della scuola sia prioritariamente di istruire, lasciando la priorità dell'educazione alle famiglie, il timore che ci viene rappresentato è che, inserendo come una delle tre coordinatrici del progetto educare alle relazioni, una personalità come la Concia, che evoca di più l'impegno Lgbtqi+ che quello contro la violenza sulle donne, ingenera il giustificato timore che si possa aprire un varco a quella deriva ideologica della propaganda gender che non deve e non dovrà mai entrare nelle scuole italiane", aveva lamentato la senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni.

Quelle turbolenze hanno spinto il ministro a chiudere le polemiche con una scelta di pragmatismo destinata a chiudere le polemiche su un tema che, diversamente, richiede serenità per essere affrontato e sostenuto.