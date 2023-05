"Avete tolto il pane agli italiani". Quando Di Battista inveì contro Speranza

Faceva quasi effetto rivederli assieme, a pochi centimetri di distanza, dopo tantissimo tempo dall'ultima volta. Eppure, nove anni dopo quell'incredibile gazzarra in una sala stampa di Montecitorio, Roberto Speranza e Alessandro Di Battista si erano ritrovati a discutere piuttosto animatamente, seppur questa volta senza il rischio che uno dei due (soprattutto l'ex grillino) potesse mettere le mani addosso all'altro. Fatto sta che l'era geologica - politicamente parlando - trascorsa da quando i due erano colleghi alla Camera dei Deputati non sembra avere riportato la serenità, visto che il dibattito andato in onda nello studio di Giovanni Floris lo scorso gennaio è stato solo un cumulo di reciproci attacchi personali. " È facile venire qui, semmai essere anche pagati per fare questo mestiere... Con un contratto vieni qui e pontifichi dal tuo punto di vista ", aveva sferrato la frecciata l'ex ministro della Salute. " Evidentemente ha delle argomentazioni piuttosto misere. Io non dovrei campare? Rispondi nel merito, non parlare di stipendi privati ", è stata l'immediata replica di Dibba. Ma da dove derivava tutto questo astio tra i due?

Il botta e risposta Speranza-Di Battista

30 gennaio 2014, sala stampa della Camera. Pochi giorni dopo il Patto del Nazareno stipulato tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, Di Battista irrompe con vigore per interrompere una dichiarazione che Speranza stava facendo davanti alle telecamere e comincia a urlargli contro con disprezzo con l'indice puntato: " Non ti vergogni di fare delle leggi elettorali con un condannato? ". E poi l'affondo ripetuto una decina di volte: " Tagliati lo stipendio! Tagliati lo stipendio! Tagliati lo stipendio! ". Il botta e risposta sale sempre più. " Fate solo propaganda, voi siete dei fascisti! ", incalza dalla sua parte l'esponente dem. " Tu stai violando la Costituzione, mentre noi stiamo dalla parte dei poveri ", è la controreplica.